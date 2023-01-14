Позиція Шольца щодо передачі Україні танків залежить від Байдена — Politico

Плани Великої Британії щодо передачі Україні бойових танків є головним болем для канцлера Німеччини Олафа Шольца. Але все ще малоймовірно, що Шольц подолає своє небажання відправляти Україні важку бронетехніку, пише Politico .

Речник Шольца заявив, що плани Лондона поставити в Україну танки британського виробництва Challenger 2 не змінять позицію німецького уряду, який досі відкидав заклики передати Києву потужні німецькі танки Leopard 2.

Варшава запропонувала варіант, згідно з яким танки німецького виробництва можуть бути поставлені через ширший альянс європейських країн.

«Зараз немає ніяких змін у ситуації через крок, який оголосив британський уряд», - заявив на прес-конференції в Берліні речник Міністерства оборони Німеччини Штеффен Гебештрайт.

Говорячи на умовах анонімності, два німецьких чиновники зазначили, що позиція Шольца значною мірою залежить від президента США Джо Байдена, з яким канцлер вже тісно координував свої дії, коли минулого тижня виступив зі спільною заявою про поставку німецьких і американських бойових машин піхоти в Україну, інформує ZN.ua .

Нещодавно Шольц підкреслив важливість обговорення поставок озброєнь з президентом США , заявивши, що передача танків в Україну повинна обговорюватися «разом з друзями і союзниками і особливо з трансатлантичним партнером, зі Сполученими Штатами Америки».

Гебестрайт заявив, що рішення Шольца і Байдена минулого тижня ознаменувало «новий крок» на підтримку України, і підкреслив, що союзники повинні побачити на цьому шляху, які додаткові кроки можуть бути зроблені в міжнародній координації.

Тим не менш, плани Лондона, ймовірно, посилять тиск на Шольца.

Лондон заявив, що міністр оборони Британії Бен Уоллес веде переговори із західними союзниками про те, як відправити в Україну танки, які «можуть змінити правила гри».

Шольц неодноразово виступав проти передачі танків, заявляючи, що Німеччина не повинна діяти поодинці, відправляючи західні танки - аргумент, який буде зведений нанівець кроком Британії. Досі країни постачали Україні лише старі бойові танки радянських часів, але запаси цих машин, а також боєприпасів все більше вичерпуються, і зростає усвідомлення того, що Київ потребує подальшої підтримки на тлі побоювань нового російського наступу.

Голова оборонного комітету німецького парламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала Шольца слідувати планам Британії і відмовитися від небажання відправляти танки Україні.

Самі США , схоже, не мають наміру передавати Києву бойові танки найближчим часом.

Переговори між США та Україною щодо надання танків Abrams американського виробництва тривають, але прогрес поки що незначний, оскільки адміністрація Байдена вважає, що найкращим рішенням є те, яке має бути прийняте під керівництвом Європи.

«Це постійно обговорюється, але рішення ще не прийнято», - сказало виданню джерело, знайоме з внутрішніми дискусіями.