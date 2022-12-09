Словом року у Німеччині став вислів Шольца про війну в Україні

Zeitenwende перекладається як "поворотний момент".

Словом року у Німеччині став вислів Шольца про війну в Україні
© unsplash/vmelnyk

Слово Zeitenwende було обране словом року у Німеччині. У 2022 році ним став вислів, який канцлер ФРН Олаф Шольц використовував у контексті війни України проти Росії. Таке рішення ухвалило товариство німецької мови, про це повідомляє офіційний сайт організації.

"Це слово, яке не є новим і означає початок християнської ери, але в більш загальному сенсі також і будь-який перехід до нової ери, активно використовувалося в другому значенні канцлером Шольцом. Російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року стало "поворотним моментом в історії нашого континенту". У цьому ж контексті Федеральний президент Штайнмаєр говорив про "епохальний перелом", - зазначено у дописі

Krieg um Frieden, що перекладається як "війна за мир" посіло другу позицію у цьогорічному рейтингу

"Також російсько-української війни стосується, здавалося б, абсурдний вислів "війна за мир". Для московської пропаганди це - спеціальна військова операція, для багатьох, особливо в НАТО, - просто загарбницька війна. Навіть у політичних партіях з пацифістськими традиціями поширювалася думка про необхідність надання Україні збройної підтримки для захисту її державної цілісності, а згодом і досягнення тривалого миру в Східній Європі", - додали на сайті.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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