У Білому домі анонсували візит Шольца до США на початку березня

Канцлер ФРН Олаф Шольц на початку березня зустрінеться у США з президентом Джо Байденом. На зустрічі, яка приурочена роковинам повномасштабного вторгнення Росії, сторони обговорюватимуть підтримку України. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"На річницю жорстокого вторгнення Росії в Україну лідери обговорять наші поточні зусилля щодо підтримки України, покладання на Росію плати за її агресію та зміцнення трансатлантичної безпеки", — зазначено у документі.

Шольц та Байден планують розглянути подальше співробітництво з низки питань регіональної та глобальної безпеки.