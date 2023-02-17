У Білому домі анонсували візит Шольца до США на початку березня

Канцлер ФРН буде говорити з президентом Байденом про підтримку України, інформує ZN.ua.

У Білому домі анонсували візит Шольца до США на початку березня
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Канцлер ФРН Олаф Шольц на початку березня зустрінеться у США з президентом Джо Байденом. На зустрічі, яка приурочена роковинам повномасштабного вторгнення Росії, сторони обговорюватимуть підтримку України. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"На річницю жорстокого вторгнення Росії в Україну лідери обговорять наші поточні зусилля щодо підтримки України, покладання на Росію плати за її агресію та зміцнення трансатлантичної безпеки", — зазначено у документі.

Шольц та Байден планують розглянути подальше співробітництво з низки питань регіональної та глобальної безпеки.

"Зокрема роботу над спільними викликами, які створює Китай, і нашу співпрацю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні", — додали у пресслужбі.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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