Зеленський таки переконав Шольца та Макрона щодо ракет та літаків для України — Bild

Лідери Франції та Німеччини запевнили, що наша держава буде мати підтримку цих двох країн стільки, скільки буде потрібно, інформує ZN.ua.

Зеленський таки переконав Шольца та Макрона щодо ракет та літаків для України — Bild
© Скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський під час вчорашньої зустрічі з французьким лідером Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом все ж зміг переконати їх надати Україні бойові літаки та далекобійні ракети. Про це пише Bild.

"Чим швидше ми отримаємо важке далекобійне озброєння, а наші пілоти — сучасні літаки, то швидше закінчиться російська агресія", — сказав Зеленський.

Макрон в свою чергу наголосив, що Росія не повинна перемогти у цій війні. Він запевнив, що Київ буде отримувати французьку допомогу стільки, скільки буде потрібно.

Щодо Шольца, то той сказав, що Україна належить до європейської родини. За його словами, саміт ЄС повинен надіслати потужний сигнал солідарності з Києвом.

"Ми стоїмо поруч з Україною в її захисті. Факт залишається фактом: Росія не повинна виграти цю війну", — заявив Шольц.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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