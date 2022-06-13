Боррель призвал ЕС научиться сосуществовать с Россией после войны

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что РоSSийская Федерация никуда не исчезнет после войны, и потому ЕС должен будет научиться сосуществовать со страной-агрессором. Об этом он рассказал в интервью для официального журнала ЕС .

Он считает, что Европе следует определить четкий план контактов. Боррель также прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона "не унижать РоSSию".

"Это сосуществование будет очень тяжелым после того, что РоSSия сделала в Украине. Это вторжение, агрессия, уничтожение Украины. Мы все это каждый вечер видели по телевизору и я сам видел на месте. Но нам все равно придется пытаться сосуществовать с россиянами на этом континенте" , – сказал Боррель.