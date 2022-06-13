Боррель призвал ЕС научиться сосуществовать с Россией после войны
Глава европейской дипломатии призвал Европу учиться сосуществовать со страной-агрессором, информирует
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что РоSSийская Федерация никуда не исчезнет после войны, и потому ЕС должен будет научиться сосуществовать со страной-агрессором. Об этом он рассказал
Он считает, что Европе следует определить четкий план контактов. Боррель также прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона "не унижать РоSSию".
"Это сосуществование будет очень тяжелым после того, что РоSSия сделала в Украине. Это вторжение, агрессия, уничтожение Украины. Мы все это каждый вечер видели по телевизору и я сам видел на месте. Но нам все равно придется пытаться сосуществовать с россиянами на этом континенте" , – сказал Боррель.
При этом он отметил, что каналы связи с Россией "никогда не закрывались".