ЄС має прискорити постачання боєприпасів Україні — Жозеп Боррель

Україна потребує близько тисячі артилерійських снарядів щоденно під Бахмутом.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, відповідаючи на питання журналістів, повідомив, що ЄС має намір пришвидшити постачання зброї Україні. Наразі тільки під Бахмутом Україна має робити близько тисячі пострілів щодобово, наголосив Боррель в рамках проведення неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Стокгольмі, інформує ZN.ua .

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“Міністр Кулеба (міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба - ред.) звертає нашу увагу та пояснює, що Росія систематично продовжує бомбити Україну. І вимога до ЄС — більше підтримки. І ми безперечно маємо пришвидшити цей процес”, - висловився Боррель.

Також він підтримав тезу, яку, за його словами виказав Дмитро Кулеба, якщо Росія продовжить атакувати, Україна має захищатись, і ЄС має підтримувати цей спротив.