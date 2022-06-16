Первая леди призвала ЕС предоставить Украине статус кандидата

Первая леди Украины Елена Зеленская призвала ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство в союзе. Такой призыв она сделала, выступая в онлайн-режиме на проходящей в Мадриде международной конференции WomenNOW, сообщает Офис президента .

"23-24 июня на заседании Европейского совета будет рассмотрен вопрос предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС . Это то, чего ожидают в каждом окопе и каждом бомбоубежище. Чтобы нас пригласили в Европу уже не как беженцев, а как единомышленников и союзников. Людей, которые борются не только за себя, но и за то, чтобы агрессор не пришел в Европу… Кто-то спросит: а что мы имеем для вступления в ЕС ? Я скажу: у нас есть главное - мы ценим человеческую жизнь", - сказала первая леди Украины.

Зеленская также поблагодарила Испанию за прием более 100 тысяч украинских временных переселенцев.