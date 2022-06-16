Первая леди призвала ЕС предоставить Украине статус кандидата

Предоставлять ли Украине статус кандидата в ближайшее время, Евросовет решит через неделю, информирует ZN.ua.

Первая леди призвала ЕС предоставить Украине статус кандидата
© Офис президента

Первая леди Украины Елена Зеленская призвала ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство в союзе. Такой призыв она сделала, выступая в онлайн-режиме на проходящей в Мадриде международной конференции WomenNOW, сообщает Офис президента.

"23-24 июня на заседании Европейского совета будет рассмотрен вопрос предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Это то, чего ожидают в каждом окопе и каждом бомбоубежище. Чтобы нас пригласили в Европу уже не как беженцев, а как единомышленников и союзников. Людей, которые борются не только за себя, но и за то, чтобы агрессор не пришел в Европу… Кто-то спросит: а что мы имеем для вступления в ЕС? Я скажу: у нас есть главное - мы ценим человеческую жизнь", - сказала первая леди Украины.

Зеленская также поблагодарила Испанию за прием более 100 тысяч украинских временных переселенцев.

"Если считать в целом, Испания спасла фактически весь город. Такой, как Северодонецк, который россияне уничтожают бомбами в эти минуты, когда мы разговариваем. Испания принимает на лечение наших воинов и детей с онкологией. Да, вы сохраняете жизнь! Украинцы не забудут об этом", – сказала она.


Анастасия Дэйна, ZN.ua





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