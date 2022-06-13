Освободим, как в 2014: Зеленский показал жуткие фото Мариуполя в оккупации

По случаю годовщины освобождения Мариуполя от пророSSийских боевиков в 2014 году, президент Украины Владимир Зеленский пообещал еще раз освободить многострадальный город, как и тогда.

Он написал об этом в Facebook и опубликовал фото разрушенного оккупантами Мариуполя, информирует Апостроф.

"В восьмую годовщину освобождения Мариуполя от пророSSийских террористов мы снова боремся за него и всю Украину. Как и тогда, в 2014-м, Мариуполь снова будет свободен. Украинский флаг вернется так же, как и в каждый город и село, куда пришли оккупанты. Это наша страна и наши люди!", – говорится в сообщении.

Глава государства показал жуткие кадры разрушенных многоэтажек в центре города и Драматического театра, где в результате вражеского авианалета погибло много мирных жителей.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: MAXIMILIAN CLARKE/SOPA IMAGES

Фото: MAXIMILIAN CLARKE/SOPA IMAGES


Маргарита Лепс, Апостроф





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