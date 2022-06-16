Американские и европейские лидеры мнений призвали ЕС предоставить Украине статус кандидата. Они уверены, что у ЕС есть историческая возможность дать значительный толчок европейской интеграции Украины и сделать значимые шаги для безопасности, процветания и будущего Украины и Европы. Усилия Украины по защите не только собственной демократии, но и демократии Европы и всего трансатлантического сообщества от РоSSии и авторитаризма подчеркивают храбрость, изобретательность и силу, которые украинский народ принесет ЕС , говорится в призыве мериканских и европейских лидеров мнений к ЕС .

По информации издания Politico, на брюссельском саммите 23-24 июня Еврокомиссия будет рекомендовать лидерам Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС .

"Мы решительно поддерживаем статус Украины как кандидата в членство в Европейском Союзе и призываем руководство ЕС и его государств-членов предоставить этот статус в июне 2022 года, открывая двери для членства Украины и реализуя стремление украинского народа… Мы приветствуем решительную поддержку Европейским парламентом кандидатуры Украины в ЕС , когда он подавляющим большинством голосов поддержал это решение в марте 2022 года”, — говорится в петиции.

Героическая решимость Украины выиграть войну против РоSSии лежит в основе борьбы ЕС и всего демократического мира за победу демократии, прав человека и верховенства права, подчеркнули подписанты.

"Каждый день украинцы демонстрируют приверженность основным европейским ценностям демократии, свободы и достоинства, решительно защищая их на передовой. Преимущественный выбор украинцами своего европейского будущего должен быть воспринят и поддержан ЕС и его государствами-членами, чтобы Европа и Украина вышли сильнее этой катастрофической войны”, — отмечается в обращении.

Украина достигла значительного демократического прогресса как члена Восточного партнерства, а также после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 году. Страна приступила к реализации ряда системных и экономических реформ. Пора переходить к следующему этапу партнерства Украина-ЕС.

Статус кандидата на вступление в ЕС и сам процесс вступления будут сильным катализатором и будут обеспечивать основу и техническую помощь, необходимую для выполнения Копенгагенских критериев ЕС и реализации полной политической ассоциации и экономической интеграции Украины в ЕС, подчеркнули подписанты.

Этот статус является центральным стержнем успешного восстановления и демократического укрепления Украины, говорят лидеры мнений.

"Украинцы доказали, что решают этот вызов, готовы выполнять новые обязательства и хорошо осознают тяжелую работу и условия реформ, включая борьбу с коррупцией и продвижением верховенства права, которых потребуют Брюссель и страны-члены ЕС ", — уверены они.

ЕС должен понимать потенциал, таланты и позитивное влияние, которые украинцы и Украина могли бы принести как стране-кандидату и потенциальное членство в ЕС . У Украины высокообразованное население, развитый ИТ-сектор мирового уровня, богатые сельскохозяйственные ресурсы и производство, динамичный предпринимательский дух, глубокое социальное сознание, непреклонное уважение прав человека, конкурентную демократию и огромное культурное наследие — все это обогатит Европейский Союз, отмечается в обращении. Статус кандидата ускорит процесс приближения Украины к европейским стандартам и поможет мотивировать, мобилизовать и расширить возможности украинских реформаторов в правительстве и гражданском обществе.

"Украина в ЕС значительно усилит роль Брюсселя как глобального актера, ограничит влияние РоSSии в регионе, обеспечит новый конкурентный стимул для товаров и рынков труда ЕС , существенно улучшит европейскую безопасность и оборону и укрепит демократический мировой порядок, основанный на правилах", — говорят подписанты.

"В последние восемь лет украинский народ мужественно боролся за свое европейское будущее: сначала во время Революции Достоинства и на Востоке Украины, а теперь в каждом уголке своей страны после полномасштабного наступления РоSSии. Эта борьба за европейское будущее включала демократические, экономические и политические преобразования в Украине, широко поддерживаемые украинским обществом и партнерами из ЕС . Уверенность и упорство, с которыми украинские граждане защищают свою землю, должны быть четким сигналом для международных партнеров, что Украина принадлежит к европейскому сообществу”, — отмечается в призыве.

Сейчас украинцам нужен не просто проблеск надежды, а уверенность и гарантия в Брюсселе и всей Европе, что путь интеграции, избранный в 2014 году, и жертвы, принесенные на поле боя, не напрасны, продолжают они. Европейский Союз может гарантировать это, предоставив Украине статус кандидата в ЕС в июне 2022 года и разработав с украинским правительством дорожную карту для достижения членства в Евросоюзе .

"Мы приветствуем огромную поддержку Украины со стороны Европейского Союза, его государств-членов и граждан. Сейчас пора принять решительное и смелое решение для будущего Евросоюза и демократического мира, чтобы поддержать демократические силы против растущего авторитаризма. Мы призываем ЕС и государства-члены набраться смелости и разрушить последние стены, отделяющие Украину от кандидатуры в ЕС и полностью поддержать борьбу Украины за собственную и европейскую безопасность, достоинство и свободу”, — резюмировали подписанты.

Призыв к ЕС можно поддержать по этой ссылке .

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