Американские и европейские лидеры мнений призвали ЕС предоставить Украине статус кандидата

Брюссель может это сделать на следующей неделе.

Американские и европейские лидеры мнений призвали ЕС предоставить Украине статус кандидата
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Американские и европейские лидеры мнений призвали ЕС предоставить Украине статус кандидата. Они уверены, что у ЕС есть историческая возможность дать значительный толчок европейской интеграции Украины и сделать значимые шаги для безопасности, процветания и будущего Украины и Европы. Усилия Украины по защите не только собственной демократии, но и демократии Европы и всего трансатлантического сообщества от РоSSии и авторитаризма подчеркивают храбрость, изобретательность и силу, которые украинский народ принесет ЕС, говорится в призыве мериканских и европейских лидеров мнений к ЕС.

По информации издания Politico, на брюссельском саммите 23-24 июня Еврокомиссия будет рекомендовать лидерам Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС .

"Мы решительно поддерживаем статус Украины как кандидата в членство в Европейском Союзе и призываем руководство ЕС и его государств-членов предоставить этот статус в июне 2022 года, открывая двери для членства Украины и реализуя стремление украинского народа… Мы приветствуем решительную поддержку Европейским парламентом кандидатуры Украины в ЕС, когда он подавляющим большинством голосов поддержал это решение в марте 2022 года”, — говорится в петиции.

Героическая решимость Украины выиграть войну против РоSSии лежит в основе борьбы ЕС и всего демократического мира за победу демократии, прав человека и верховенства права, подчеркнули подписанты.

"Каждый день украинцы демонстрируют приверженность основным европейским ценностям демократии, свободы и достоинства, решительно защищая их на передовой. Преимущественный выбор украинцами своего европейского будущего должен быть воспринят и поддержан ЕС и его государствами-членами, чтобы Европа и Украина вышли сильнее этой катастрофической войны”, — отмечается в обращении.

Украина достигла значительного демократического прогресса как члена Восточного партнерства, а также после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 году. Страна приступила к реализации ряда системных и экономических реформ. Пора переходить к следующему этапу партнерства Украина-ЕС.

Статус кандидата на вступление в ЕС и сам процесс вступления будут сильным катализатором и будут обеспечивать основу и техническую помощь, необходимую для выполнения Копенгагенских критериев ЕС и реализации полной политической ассоциации и экономической интеграции Украины в ЕС, подчеркнули подписанты.

Этот статус является центральным стержнем успешного восстановления и демократического укрепления Украины, говорят лидеры мнений.

"Украинцы доказали, что решают этот вызов, готовы выполнять новые обязательства и хорошо осознают тяжелую работу и условия реформ, включая борьбу с коррупцией и продвижением верховенства права, которых потребуют Брюссель и страны-члены ЕС", — уверены они.

ЕС должен понимать потенциал, таланты и позитивное влияние, которые украинцы и Украина могли бы принести как стране-кандидату и потенциальное членство в ЕС. У Украины высокообразованное население, развитый ИТ-сектор мирового уровня, богатые сельскохозяйственные ресурсы и производство, динамичный предпринимательский дух, глубокое социальное сознание, непреклонное уважение прав человека, конкурентную демократию и огромное культурное наследие — все это обогатит Европейский Союз, отмечается в обращении. Статус кандидата ускорит процесс приближения Украины к европейским стандартам и поможет мотивировать, мобилизовать и расширить возможности украинских реформаторов в правительстве и гражданском обществе.

"Украина в ЕС значительно усилит роль Брюсселя как глобального актера, ограничит влияние РоSSии в регионе, обеспечит новый конкурентный стимул для товаров и рынков труда ЕС, существенно улучшит европейскую безопасность и оборону и укрепит демократический мировой порядок, основанный на правилах", — говорят подписанты.

"В последние восемь лет украинский народ мужественно боролся за свое европейское будущее: сначала во время Революции Достоинства и на Востоке Украины, а теперь в каждом уголке своей страны после полномасштабного наступления РоSSии. Эта борьба за европейское будущее включала демократические, экономические и политические преобразования в Украине, широко поддерживаемые украинским обществом и партнерами из ЕС. Уверенность и упорство, с которыми украинские граждане защищают свою землю, должны быть четким сигналом для международных партнеров, что Украина принадлежит к европейскому сообществу”, — отмечается в призыве.

Сейчас украинцам нужен не просто проблеск надежды, а уверенность и гарантия в Брюсселе и всей Европе, что путь интеграции, избранный в 2014 году, и жертвы, принесенные на поле боя, не напрасны, продолжают они. Европейский Союз может гарантировать это, предоставив Украине статус кандидата в ЕС в июне 2022 года и разработав с украинским правительством дорожную карту для достижения членства в Евросоюзе.

"Мы приветствуем огромную поддержку Украины со стороны Европейского Союза, его государств-членов и граждан. Сейчас пора принять решительное и смелое решение для будущего Евросоюза и демократического мира, чтобы поддержать демократические силы против растущего авторитаризма. Мы призываем ЕС и государства-члены набраться смелости и разрушить последние стены, отделяющие Украину от кандидатуры в ЕС и полностью поддержать борьбу Украины за собственную и европейскую безопасность, достоинство и свободу”, — резюмировали подписанты.

Призыв к ЕС можно поддержать по этой ссылке.

Подписанты:

  1. Коалиция Реанимационный Пакет Реформ
  2. Трансатлантическая рабочая группа по Украине
  3. Джонатан Кац, старший научный сотрудник и директор Демократических инициатив Немецкого фонда Маршалла Соединенных Штатов, сопредседатель Трансатлантической рабочей группы по вопросам Украины
  4. Орест Дейчаковский, бывший советник Хельсинкской комиссии США, сопредседатель Трансатлантической рабочей группы по вопросам Украины
  5. Адриан Кармазин, бывший руководитель Украинской службы «Голоса Америки», сопредседатель Трансатлантической рабочей группы по вопросам Украины
  6. Ольга Лымарь, исполнительный директор Коалиции РПР, сопредседатель Трансатлантической рабочей группы по вопросам Украины
  7. Денис Давыденко, руководитель адвокационного и международного отделов Секретариата Коалиции РПР, сопредседатель Трансатлантической рабочей группы по вопросам Украины
  8. Елена Прокопенко, внештатная аналитика Немецкого фонда Маршалла Соединенных Штатов, сопредседатель Трансатлантической рабочей группы по вопросам Украины
  9. Мелинда Харинг, заместитель директора Центра «Евразия» Атлантического совета
  10. Тарас Кузьо, научный сотрудник Общества Генри Джексона, профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия»
  11. Ребекка Хармс, экс-депутат Европейского парламента
  12. Густав Грессель, старший политический сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR)
  13. Стивен Пайфер, экс-посол США в Украине, сотрудник Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета
  14. Ян Келли, экс-посол США в ОБСЕ и Грузии
  15. Майкл Макфол, профессор политических наук Центра по демократии, развитию и верховенству закона при Стэнфордском университете.
  16. Тимоти Снайдер, профессор истории и глобальных отношений Йельского университета
  17. Сергей Плохий, профессор кафедры украинской истории в Гарвардском университете, директор Гарвардского украинского научного института
  18. Макс Бергманн, директор Европейской программы Центра стратегических и международных исследований
  19. Лауринас Касцюнас, председатель Комитета национальной безопасности и обороны парламента Литвы
  20. Андерс Ослунд, старший научный сотрудник Стокгольмского свободного всемирного форума
  21. Андриус Кубилюс, депутат Европейского парламента
  22. Жигимантас Павильонис, заместитель председателя Комитета по европейским делам парламента Литвы
  23. Хьюг Мингарелли, посол ЕС в Украине в 2016–2019 годах
  24. Джеффри Гедмин, старший научный сотрудник Атлантического совета, старший научный сотрудник Школы дипломатической службы Джорджтаунского университета
  25. Йорг Форбриг, директор Центральной и Восточной Европы Немецкого фонда Маршалла Соединенных Штатов
  26. Михаил Барановски, директор офиса в Варшаве Немецкого фонда Маршалла Соединенных Штатов
  27. Дан Султанеску, директор по исследованиям Центра гражданского участия и демократии (SNSPA, Румыния)
  28. Питер Дикинсон, научный сотрудник Атлантического совета, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today
  29. Якуб Парусинский, управляющий партнер Jnomics Media и программный директор Стокгольмской школы экономики в Риге
  30. Михал Ковач, исполнительный директор Молодежной сети Европейской демократии
  31. Ольга Онуч, доцент Манчестерского университета, главный исследователь проекта «Идентичность и границы потока в Украине» и сотрудница проекта «Данные для Украины»
  32. Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений
  33. Елена Галушка, член правления Центра противодействия коррупции
  34. Ольга Айвазовская, председатель правления гражданской сети ОПОРА
  35. Анна Гопко0, председатель правления Сети защиты национальных интересов «АНТС», экспредседатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам
  36. Сергей Сидоренко, редактор Европейской правды
  37. Юлия Сачук, председатель ОО «Борьба за права», участница программы лидеров Фонда Обамы, член Совета Коалиции РПР
  38. Юлия Кириченко, член правления Центра политических исследований, сопредседатель Совета Коалиции РПР
  39. Оксана Величко, председатель ОО «Вместе против коррупции», сопредседатель Совета Коалиции РПР
  40. Игорь Бураковский, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций, член Совета Коалиции РПР
  41. Светлана Конончук, исполнительный директор Украинского независимого центра политических исследований, член Совета Коалиции РПР
  42. Сергей Лобойко, председатель Центра развития инноваций, член Совета Коалиции РПР
  43. Наталья Лигачева, председатель ОО «Детектор медиа», член Совета Коалиции РПР
  44. Дмитрий Купыра, исполнительный директор ОО «Жизнь»

Александр Хребет, ZN.ua





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