Американские и европейские лидеры мнений призвали ЕС предоставить Украине статус кандидата
Брюссель может это сделать на следующей неделе.
Американские и европейские лидеры мнений призвали ЕС предоставить Украине статус кандидата. Они уверены, что у ЕС есть историческая возможность дать значительный толчок европейской интеграции Украины и сделать значимые шаги для безопасности, процветания и будущего Украины и Европы. Усилия Украины по защите не только собственной демократии, но и демократии Европы и всего трансатлантического сообщества от РоSSии и авторитаризма подчеркивают храбрость, изобретательность и силу, которые украинский народ принесет ЕС, говорится в призыве мериканских и европейских лидеров мнений к ЕС.
По информации издания Politico, на брюссельском саммите 23-24 июня Еврокомиссия будет рекомендовать лидерам Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС .
"Мы решительно поддерживаем статус Украины как кандидата в членство в Европейском Союзе и призываем руководство ЕС и его государств-членов предоставить этот статус в июне 2022 года, открывая двери для членства Украины и реализуя стремление украинского народа… Мы приветствуем решительную поддержку Европейским парламентом кандидатуры Украины в ЕС, когда он подавляющим большинством голосов поддержал это решение в марте 2022 года”, —
Героическая решимость Украины выиграть войну против РоSSии лежит в основе борьбы ЕС и всего демократического мира за победу демократии, прав человека и верховенства права, подчеркнули подписанты.
"Каждый день украинцы демонстрируют приверженность основным европейским ценностям демократии, свободы и достоинства, решительно защищая их на передовой. Преимущественный выбор украинцами своего европейского будущего должен быть воспринят и поддержан ЕС и его государствами-членами, чтобы Европа и Украина вышли сильнее этой катастрофической войны”, — отмечается в обращении.
Украина достигла значительного демократического прогресса как члена Восточного партнерства, а также после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 году. Страна приступила к реализации ряда системных и экономических реформ. Пора переходить к следующему этапу партнерства Украина-ЕС.
Статус кандидата на вступление в ЕС и сам процесс вступления будут сильным катализатором и будут обеспечивать основу и техническую помощь, необходимую для выполнения Копенгагенских критериев ЕС и реализации полной политической ассоциации и экономической интеграции Украины в ЕС, подчеркнули подписанты.
Этот статус является центральным стержнем успешного восстановления и демократического укрепления Украины, говорят лидеры мнений.
"Украинцы доказали, что решают этот вызов, готовы выполнять новые обязательства и хорошо осознают тяжелую работу и условия реформ, включая борьбу с коррупцией и продвижением верховенства права, которых потребуют Брюссель и страны-члены ЕС", — уверены они.
ЕС должен понимать потенциал, таланты и позитивное влияние, которые украинцы и Украина могли бы принести как стране-кандидату и потенциальное членство в ЕС. У Украины высокообразованное население, развитый ИТ-сектор мирового уровня, богатые сельскохозяйственные ресурсы и производство, динамичный предпринимательский дух, глубокое социальное сознание, непреклонное уважение прав человека, конкурентную демократию и огромное культурное наследие — все это обогатит Европейский Союз, отмечается в обращении. Статус кандидата ускорит процесс приближения Украины к европейским стандартам и поможет мотивировать, мобилизовать и расширить возможности украинских реформаторов в правительстве и гражданском обществе.
"Украина в ЕС значительно усилит роль Брюсселя как глобального актера, ограничит влияние РоSSии в регионе, обеспечит новый конкурентный стимул для товаров и рынков труда ЕС, существенно улучшит европейскую безопасность и оборону и укрепит демократический мировой порядок, основанный на правилах", — говорят подписанты.
"В последние восемь лет украинский народ мужественно боролся за свое европейское будущее: сначала во время Революции Достоинства и на Востоке Украины, а теперь в каждом уголке своей страны после полномасштабного наступления РоSSии. Эта борьба за европейское будущее включала демократические, экономические и политические преобразования в Украине, широко поддерживаемые украинским обществом и партнерами из ЕС. Уверенность и упорство, с которыми украинские граждане защищают свою землю, должны быть четким сигналом для международных партнеров, что Украина принадлежит к европейскому сообществу”, — отмечается в призыве.
Сейчас украинцам нужен не просто проблеск надежды, а уверенность и гарантия в Брюсселе и всей Европе, что путь интеграции, избранный в 2014 году, и жертвы, принесенные на поле боя, не напрасны, продолжают они. Европейский Союз может гарантировать это, предоставив Украине статус кандидата в ЕС в июне 2022 года и разработав с украинским правительством дорожную карту для достижения членства в Евросоюзе.
"Мы приветствуем огромную поддержку Украины со стороны Европейского Союза, его государств-членов и граждан. Сейчас пора принять решительное и смелое решение для будущего Евросоюза и демократического мира, чтобы поддержать демократические силы против растущего авторитаризма. Мы призываем ЕС и государства-члены набраться смелости и разрушить последние стены, отделяющие Украину от кандидатуры в ЕС и полностью поддержать борьбу Украины за собственную и европейскую безопасность, достоинство и свободу”, — резюмировали подписанты.
Призыв к ЕС можно поддержать по
Подписанты:
- Коалиция Реанимационный Пакет Реформ
- Трансатлантическая рабочая группа по Украине
- Джонатан Кац, старший научный сотрудник и директор Демократических инициатив Немецкого фонда Маршалла Соединенных Штатов, сопредседатель Трансатлантической рабочей группы по вопросам Украины
- Орест Дейчаковский, бывший советник Хельсинкской комиссии США, сопредседатель Трансатлантической рабочей группы по вопросам Украины
- Адриан Кармазин, бывший руководитель Украинской службы «Голоса Америки», сопредседатель Трансатлантической рабочей группы по вопросам Украины
- Ольга Лымарь, исполнительный директор Коалиции РПР, сопредседатель Трансатлантической рабочей группы по вопросам Украины
- Денис Давыденко, руководитель адвокационного и международного отделов Секретариата Коалиции РПР, сопредседатель Трансатлантической рабочей группы по вопросам Украины
- Елена Прокопенко, внештатная аналитика Немецкого фонда Маршалла Соединенных Штатов, сопредседатель Трансатлантической рабочей группы по вопросам Украины
- Мелинда Харинг, заместитель директора Центра «Евразия» Атлантического совета
- Тарас Кузьо, научный сотрудник Общества Генри Джексона, профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия»
- Ребекка Хармс, экс-депутат Европейского парламента
- Густав Грессель, старший политический сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR)
- Стивен Пайфер, экс-посол США в Украине, сотрудник Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета
- Ян Келли, экс-посол США в ОБСЕ и Грузии
- Майкл Макфол, профессор политических наук Центра по демократии, развитию и верховенству закона при Стэнфордском университете.
- Тимоти Снайдер, профессор истории и глобальных отношений Йельского университета
- Сергей Плохий, профессор кафедры украинской истории в Гарвардском университете, директор Гарвардского украинского научного института
- Макс Бергманн, директор Европейской программы Центра стратегических и международных исследований
- Лауринас Касцюнас, председатель Комитета национальной безопасности и обороны парламента Литвы
- Андерс Ослунд, старший научный сотрудник Стокгольмского свободного всемирного форума
- Андриус Кубилюс, депутат Европейского парламента
- Жигимантас Павильонис, заместитель председателя Комитета по европейским делам парламента Литвы
- Хьюг Мингарелли, посол ЕС в Украине в 2016–2019 годах
- Джеффри Гедмин, старший научный сотрудник Атлантического совета, старший научный сотрудник Школы дипломатической службы Джорджтаунского университета
- Йорг Форбриг, директор Центральной и Восточной Европы Немецкого фонда Маршалла Соединенных Штатов
- Михаил Барановски, директор офиса в Варшаве Немецкого фонда Маршалла Соединенных Штатов
- Дан Султанеску, директор по исследованиям Центра гражданского участия и демократии (SNSPA, Румыния)
- Питер Дикинсон, научный сотрудник Атлантического совета, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today
- Якуб Парусинский, управляющий партнер Jnomics Media и программный директор Стокгольмской школы экономики в Риге
- Михал Ковач, исполнительный директор Молодежной сети Европейской демократии
- Ольга Онуч, доцент Манчестерского университета, главный исследователь проекта «Идентичность и границы потока в Украине» и сотрудница проекта «Данные для Украины»
- Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений
- Елена Галушка, член правления Центра противодействия коррупции
- Ольга Айвазовская, председатель правления гражданской сети ОПОРА
- Анна Гопко0, председатель правления Сети защиты национальных интересов «АНТС», экспредседатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам
- Сергей Сидоренко, редактор Европейской правды
- Юлия Сачук, председатель ОО «Борьба за права», участница программы лидеров Фонда Обамы, член Совета Коалиции РПР
- Юлия Кириченко, член правления Центра политических исследований, сопредседатель Совета Коалиции РПР
- Оксана Величко, председатель ОО «Вместе против коррупции», сопредседатель Совета Коалиции РПР
- Игорь Бураковский, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций, член Совета Коалиции РПР
- Светлана Конончук, исполнительный директор Украинского независимого центра политических исследований, член Совета Коалиции РПР
- Сергей Лобойко, председатель Центра развития инноваций, член Совета Коалиции РПР
- Наталья Лигачева, председатель ОО «Детектор медиа», член Совета Коалиции РПР
- Дмитрий Купыра, исполнительный директор ОО «Жизнь»