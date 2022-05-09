РоSSийские войска уничтожили скит в Святогорской лавре: видео руин

В то время, как Московский патриарх Кирилл благословляет войну в Украине, роSSийские войска разрушают храмы РПЦ в нашей стране. В этот раз оккупанты уничтожили скит в Святогорской лавре.

Соответствующее видео опубликовал Юрий Кочевенко, информирует Апостроф .

Прицельным ударом россияне полностью уничтожили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры московского патриархата. Это был красивый храм, куда стекалось множество паломников.

После роSSийского удара церковь выглядит так:

Кочевенко подчеркнул, что оккупанты уничтожили храм сознательно и не с первой попытки.

"Пропагандировали русский мир - вот, русский мир пришел и прицельно раздолбал эту церковь, это не первый сюда был прилет. Они сознательно развалили собственную церковь", - говорит автор видео.