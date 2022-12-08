Правоохоронці проводять обшуки у двох монастирях та скиті УПЦ МП у Житомирській області

СБУ проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, можливо, причетних до протиправної діяльності, інформує ZN.ua.

Правоохоронці проводять обшуки у двох монастирях та скиті УПЦ МП у Житомирській області
© СБУ

Правоохоронці проводять обшуки на об’єктах УПЦ МП у Житомирській області, інформує пресслужба СБУ.

"Цього разу заходи проводяться у Коростенському районі на території та у приміщеннях: Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря, Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії, Скиту цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці проводять заходи з метою виявлення та протидія підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України. Зокрема, огляд території для виявлення осіб, причетних до протиправної діяльності на території України.


Анна Конюченко, ZN.ua





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