Посол Украины в Чехии: "Нет ничего важнее победы над рашизмом"

8 мая по случаю Дня памяти и примирения и 77-й годовщины победы над нацизмом в Европе Посольство Украины в Праге с участием почетного караула чешских Вооруженных сил организовало церемонию возложения цветов к мемориалу погибших бойцов 1-го украинского фронта на Ольшанском кладбище в Праге.

Об этом сообщила пресс-служба посольства.

В церемонии чествования украинцев, погибших в боях на территории Чехословакии, приняли участие все высшие должностные лица.

"В этом году церемония прошла в духе солидарности с Украиной, которая героически сопротивляется наступлению роSSийских оккупантов. Над мемориалом в этот день были подняты чешские и украинские флаги, в исполнении военного оркестра прозвучали гимны Чехии и Украины",- говорится в сообщении.

Выступая перед собравшимися, посол Перебийнис отметил ключевую роль украинцев в освобождении Европы и, в частности, Чехословакии, от немецкого нацизма. В то же время он отметил угрозу, которую представляет миру современный роSSийский режим.

"”Никогда снова” - эти слова стали девизом послевоенного мира, исполненного надежд на вечный мир и процветание. Казалось, прививка от попыток умиротворения агрессоров не позволит допустить никаких рецидивов этой болезни. К сожалению, рецидив произошел", – отметил Перебийнис, добавив, что мир снова проспал зарождение в РоSSии фашистского режима и появление нового диктатора, который "решил, что имеет право диктовать другим, как им жить в своей стране, на каком языке говорить, в какие альянсы вступать или не вступать".

Посол призвал мир поддержать Украину в ее борьбе с роSSийской агрессией и победить роSSийский режим – экономически, применив к нему тотальные санкции и изоляцию, и на поле боя, предоставив Украине всю необходимую помощь оружием.

"Если по каким-то причинам невозможно открытие союзниками второго фронта, как это было во время Второй мировой, то должен быть по крайней мере тотальный ленд-лиз. Сегодня не может быть ничего важнее победы над рашизмом, а потому все оружие мира должно работать на нашу общую победу", – отметил посол Перебийнис.

Чешский президент Милош Земан в своем выступлении вспомнил, что в пехотных подразделениях Красной Армии воевали от 60% до 80% украинцев.

"Именно эти солдаты освобождали мою родину, тогдашнюю Чехословакию, и многие из них здесь погибли. Мы перед ними в долгу, а долги нужно возвращать. Я рад, что Чешская Республика этот долг платит так, что помогает воюющей Украине и принимает украинцев , которые бегут от войны", – отметил он.

Фото: Пресс-служба посольства

Посольство ежегодно 8 мая проводит церемонию чествования украинцев, погибших во время Второй мировой войны на территории Чехословакии. Большинство воинов 1-го, 2-го и 4-го украинских фронтов, освобождавших Чехословакию от нацистской оккупации, были мобилизованы в Красную армию с территории нынешней Украины. Только за 1944 год Украина отправила на войну почти 3 миллиона 700 тысяч своих сыновей и дочерей. В значительной степени благодаря героизму украинцев были освобождены от нацистов страны центральной Европы, в том числе и Чехословакия.