Поверенный в делах США в Украине вернулась в Киев
Сообщений о возобновлении работы американского посольства в столице на постоянной основе пока нет.
Временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Украине Кристина Квин подтвердила, что вернулась в Киев. По ее словам, она приехала в столицу ко Дню победы над нацизмом в Европе 9 мая.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Только что приехала в Киев! Рада вернуться сюда на День Победы в Европе. Слава Украине! Мы – вместе с Украиной", – сообщила Квин в соцсетях посольства США.
Она не уточнила, сколько времени будет находиться в столице Украины.
Ранее ряд западных журналистов сообщили, что дипломаты посольства США вернулись в Киев. Но сообщений о возобновлении работы американского посольства в столице на постоянной основе пока нет.
2 мая Квин сообщила, что до конца месяца посольство США может вернуться работать в Киев, если позволит ситуация с безопасностью.
Напомним, дипломатические ведомства переносили свои офисы из Киева – преимущественно на запад Украины – накануне полномасштабного вторжения РоSSии, а также после его начала 24 февраля.
В настоящее время уже более 20 государств вернули свои диппредставительства в Киев.