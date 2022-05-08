Поверенный в делах США в Украине вернулась в Киев

Сообщений о возобновлении работы американского посольства в столице на постоянной основе пока нет.

Поверенный в делах США в Украине вернулась в Киев
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Vitaliy.Klychko

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Украине Кристина Квин подтвердила, что вернулась в Киев. По ее словам, она приехала в столицу ко Дню победы над нацизмом в Европе 9 мая.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Только что приехала в Киев! Рада вернуться сюда на День Победы в Европе. Слава Украине! Мы – вместе с Украиной", – сообщила Квин в соцсетях посольства США.

Она не уточнила, сколько времени будет находиться в столице Украины.

Ранее ряд западных журналистов сообщили, что дипломаты посольства США вернулись в Киев. Но сообщений о возобновлении работы американского посольства в столице на постоянной основе пока нет.

2 мая Квин сообщила, что до конца месяца посольство США может вернуться работать в Киев, если позволит ситуация с безопасностью.

Напомним, дипломатические ведомства переносили свои офисы из Киева – преимущественно на запад Украины – накануне полномасштабного вторжения РоSSии, а также после его начала 24 февраля.

В настоящее время уже более 20 государств вернули свои диппредставительства в Киев.

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