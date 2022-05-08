Поверенный в делах США в Украине вернулась в Киев

Сообщений о возобновлении работы американского посольства в столице на постоянной основе пока нет.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Украине Кристина Квин подтвердила, что вернулась в Киев . По ее словам, она приехала в столицу ко Дню победы над нацизмом в Европе 9 мая.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Только что приехала в Киев ! Рада вернуться сюда на День Победы в Европе. Слава Украине! Мы – вместе с Украиной", – сообщила Квин в соцсетях посольства США .

Она не уточнила, сколько времени будет находиться в столице Украины.

Ранее ряд западных журналистов сообщили, что дипломаты посольства США вернулись в Киев . Но сообщений о возобновлении работы американского посольства в столице на постоянной основе пока нет.

2 мая Квин сообщила, что до конца месяца посольство США может вернуться работать в Киев , если позволит ситуация с безопасностью.

Напомним, дипломатические ведомства переносили свои офисы из Киева – преимущественно на запад Украины – накануне полномасштабного вторжения РоSSии, а также после его начала 24 февраля.