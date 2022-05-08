Трюдо в Украине, посетил Ирпень

Глава правительства Канады Джастин Трюдо приехал в Ирпень возле Киева .

Об этом в Телеграмм сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

"Только имел честь говорить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он приехал в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть весь тот ужас, который учинили с нашим городом роSSийские оккупанты. И, конечно, был шокирован. Ведь он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома ирпенчан, еще недавно радовавшимся жизни и имевшим свои планы на будущее", - написал Маркушин.

Он добавил, что надеется на поддержку Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене. С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится в ближайшее время.

Напомним, что 7 мая возобновлено железнодорожное сообщение Ирпеня с Киевом , первая электричка прибыла на вокзал столичного пригорода.