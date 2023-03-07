Трюдо анонсував нові навчання у Канаді для українських збройних сил

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо, який раніше заявляв про плани по навчанню українських пілотів, анонсував нові навчання тактичні медицині для українських військових. Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми продовжуємо навчання інженерів у рамках операції UNIFIER щонайменше до осені, а також відправляємо військовослужбовців Збройних сил Канади для допомоги українським силам із тактичними медичними навичками", – зазначив очільник канадського уряду.

Трюдо також додав, що Канада додатково виділить 3 мільйони доларів на розмінування в Україні, й разом із ЄС "працюватиме над доставкою енергетичного обладнання до України".