Трюдо назвав «дуже важким» рішення повернути газову турбіну для Nord Stream

Він зазначив, що Канада продовжить підтримувати Україну та посилюватиме санкції проти Росії

Трюдо назвав «дуже важким» рішення повернути газову турбіну для Nord Stream
© Twitter/Justin Trudeau

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав «дуже важким», але необхідним для збереження єдності союзників рішення зробити виключення з антиросійських санкцій і повернути Німеччині газову турбіну для «Північного потоку». Про це повідомляє «Укрінформ».

«Ми продовжимо запроваджувати все сильніші санкції, однак слід пам’ятати, що вони направлені не проти наших союзників, а проти Путіна та його посіпак. Саме тому ми ухвалили це складне рішення, аби допомогти нашим союзникам», – сказав Джастін Трюдо.

Трюдо зазначив, що Оттава підтримує й та надалі буде підтримувати Україну і не тільки Оттава.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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