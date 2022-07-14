Трюдо назвав «дуже важким» рішення повернути газову турбіну для Nord Stream

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав «дуже важким», але необхідним для збереження єдності союзників рішення зробити виключення з антиросійських санкцій і повернути Німеччині газову турбіну для «Північного потоку». Про це повідомляє «Укрінформ».

«Ми продовжимо запроваджувати все сильніші санкції, однак слід пам’ятати, що вони направлені не проти наших союзників, а проти Путіна та його посіпак. Саме тому ми ухвалили це складне рішення, аби допомогти нашим союзникам», – сказав Джастін Трюдо.

Трюдо зазначив, що Оттава підтримує й та надалі буде підтримувати Україну і не тільки Оттава.