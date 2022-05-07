В суд направили первый обвинительный акт в отношении роSSийского генерала — Офис генпрокурора

Генерал РФ непосредственно участвовал в подготовке и организации вторжения в Украину, информирует ZN.ua.

В суд направили первый обвинительный акт в отношении роSSийского генерала — Офис генпрокурора

Первый обвинительный акт в отношении роSSийского генерала за соучастие в ведении агрессивной войны против Украины направлен в суд, сообщает Офис генпрокурора.

«При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению командующего 22-го армейского корпуса Береговых войск Черноморского флота ВМФ ВС РФ генерал-майора в планировании, подготовке, решении и ведении агрессивной войны, а также в посягательстве на целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно досудебному расследованию, чиновник армии РФ совместно с другими представителями роSSийского военно-политического руководства, в феврале 2022 года непосредственно участвовал в подготовке и организации вторжения в Украину с временно оккупированной территории Крыма.

23 февраля 2022 года роSSийский генерал, находясь в городе Джанкой Автономной Республики Крым, отдал личному составу подчиненных вооруженных подразделений приказ о вторжении в Украину. А в дальнейшем организовывал и контролировал ведение боевых действий в южных областях Украины.

Согласно данным Офиса генпрокурора, для оправдания незаконной агрессии и мотивации подчиненных генерал-майор армии оккупанта использовал типичные кремлевские нарративы о якобы необходимости защиты русскоязычных жителей.

«Специальное досудебное расследование по уголовному производству осуществлялось Главным следственным управлением Службы безопасности Украины», - говорится в сообщении.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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