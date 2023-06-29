Російського генерала Суровікіна затримано, він в СІЗО — ЗМІ

За даними джерел, він став на бік Прігожина у заколоті.

Ввечері 28 червня в інформаційному просторі почали з’являтись повідомлення про арешт замкомандувача об'єднаного угрупування російських військ в Україні генерала Сєргєя Суровікіна, інформує ZN.ua .

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Про це повідомляли так звані російські воєнкори. За їх даними, Суровікіна заарештували ще 25 червня — наступного дня після спроби військового перевороту, вчиненої ватажком найманців ПВК Вагнер Євгєнієм Прігожиним — і він наразі перебуває у СІЗО «Лефортове».

Російське опозиційне видання The Moscow Times із посиланням на джерела, близькі до Міноборони, підтвердило арешт Суровікіна. Офіційно відомство цю інформацію не коментувало.

«Там історія з ним була не ОК. Для влади. Більше нічого не можу сказати», — прокоментував причину арешту один із співрозмовників.

За словами іншого джерела, Суровікіна «хапанули» за те, що він, ймовірно, обрав бік Прігожина під час заколоту.

На запитання про те, де зараз знаходиться генерал, він відповів, що цю інформацію «не коментують навіть внутрішніми каналами».