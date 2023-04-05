Путін звільнив генерала, відповідального за провал росіян під Вугледаром

Мурадов за три дні втратив дві елітні бригади морської піхоти, 103 одиниці техніки, але не досяг жодних результатів, інформує ZN.ua.

Путін звільнив генерала, відповідального за провал росіян під Вугледаром
© Baza/Telegram

У Росії звільнили з посади генерал-полковника Рустама Мурадова, командувача Східного військового округу (ВВО), усунувши його від командування в Україні за провал під Вугледаром. Про це пише The Moscow Times, посилаючись на два військові джерела.

50-річний Мурадов, який у минулому командував російськими силами в Сирії, а потім керував миротворчим контингентом у Нагірному Карабаху, був звільнений після провального наступу на Вугледар. Там, як повідомляє видання, Мурадов кинув армію на мінні поля та під обстріл української артилерії, втративши за три дні дві елітні бригади морської піхоти, 103 одиниці техніки, у тому числі 36 танків. Водночас ЗСУ втратили лише 20 одиниць техніки.

Раніше про відставку Мурадова лише через 7 місяців після призначення (5 жовтня 2022 року) повідомили провоєнні російські Telegram-канали. Вони також повідомляли, що його зняли з посади саме у зв'язку з військовими невдачами та втратами. Це підтвердило джерело The Moscow Times у ВВО.

«Мурадов був усунений, тому що він був божевільним ідіотом, який здатний наказати солдатам піти на вірну смерть, – сказав співрозмовник The Moscow Times. – Багато хто скаржився на нього».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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