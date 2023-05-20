Правоохоронці встановили особу генерала, який керував окупацією Харківщини

Головним окупантом Харківської області виявився російський генерал-лейтенант Андрєй Рузінскій.

Служба безпеки України ідентифікувала особу, яка керувала діями окупантів під час захоплення Харківщини. Ним виявився командувач 11 армійського корпусу Балтійського флоту Західного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Андрєй Рузінській, повідомляє пресслужба СБУ.

Рузінскій відав наказ прорвати державний кордон на сході України та захопити Харківську область. Для штурму територій Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів він задіяв понад чотири тисячі російських військових, які входили до складу окупаційного угруповання "Балаклія". При проведенні бойових операцій на території Харківської області російський генерал залучав армійську штурмову авіацію, ударні гелікоптери Мі-8 та Ка-52, а також 300-мм реактивні системи залпового вогню "Смерч", інформує ZN.ua.

Рузінскому підпорядковувалася військова комендатура Балаклії, керівнику якої – "Граніту" – СБУ нещодавно оголосила підозру в катуванні мирних мешканців. За час ведення війни проти України вище військове керівництво РФ нагородило більше тисячі загарбників, які підпорядковувалися Рузінскому. Сам генерал отримав підвищення у військовому званні та перевівся для подальшої служби на територію РФ, де наразі переховується від правосуддя.

Генералу заочно повідомлено про підозру. Йому загрожує до 15 років у в’язниці за ведення агресивних воєнних дій, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України).


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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