Вооруженные силы Украины освободили еще пять населенных пунктов под Харьковом, захваченных роSSийскими оккупантами.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Апостроф .

“По результатам наступления подразделениями Сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и частью села Черкасские Тишки”, – говорится в публикации.

Отмечается, что на Слобожанском направлении ВС РФ продолжают наращивать свои группировки. Из района Уразово в Белгородской области в нашу страну продвигаются подразделения Восточного военного округа.

Оккупанты блокируют отдаленные населенные пункты Харьковской области, систематические обстреливают районы концентрации украинских военных, в том числе с использованием РСЗО.

Кроме того, рашисты вели наступление в направлении Новой Дмитровки, но безуспешно.