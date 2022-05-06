ВСУ выбили оккупантов еще из пяти поселков под Харьковом: опубликована карта

Вооруженные силы Украины освободили еще пять населенных пунктов под Харьковом, захваченных роSSийскими оккупантами.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Апостроф.

“По результатам наступления подразделениями Сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и частью села Черкасские Тишки”, – говорится в публикации.

Отмечается, что на Слобожанском направлении ВС РФ продолжают наращивать свои группировки. Из района Уразово в Белгородской области в нашу страну продвигаются подразделения Восточного военного округа.

Оккупанты блокируют отдаленные населенные пункты Харьковской области, систематические обстреливают районы концентрации украинских военных, в том числе с использованием РСЗО.

Кроме того, рашисты вели наступление в направлении Новой Дмитровки, но безуспешно.


Маргарита Лепс, Апостроф

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