Ракетний удар по Україні 26 січня: попередні результати обстрілу та карта

У четвер вранці, 26 січня, після оголошення масштабної повітряної тривоги Росія вкотре атакувала Україну ракетами - "прильоти" підтвердили у Київській, Вінницькій та Одеській областях, є загиблі, інформує Апостроф.

Про це йдеться у Telegram-каналі "Реальная война".

Так, у Києві вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці. Водночас у Голосіївському районі впали уламки ракет, в результаті чого загинув 55-річний чоловік, а ще двоє людей було поранено.

У Вінницькій області також підтвердили влучання, на місці працюють усі оперативні служби, постраждалих немає.

Внаслідок ворожої ракетної атаки також постраждала й Одеська область - пошкоджено два об‘єкти критичної енергетичної інфраструктури, поранених немає. Проте, після "прильотів" з'явилися значні проблеми з електропостачанням. Зазначається, що при цьому вдалося збити три ракети типу "Калібр".

Також, напередодні пізно ввечері ворог атакував "шахедами" Дніпропетровську область, було зафіксовано влучання у промислове підприємство – на щастя, обійшлося без жертв.

Зазначається, що у Миколаївській, Запорізькій та Житомирській областях ППО відпрацювало на 100%, влучань та жертв немає.


Марія Швець, Апостроф





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