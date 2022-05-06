В Броварах запретили УПЦ Московского патриархата до конца войны

Городской совет Броваров Киевской области запретил на территории города Украинскую православную церковь Московского патриархата во время действия военного положения.

Об этом сообщил в Facebook мэр Броваров Игорь Сапожко.

"Только решением сессии Броварского городского совета была приостановлена деятельность Украинской православной церкви (Московского патриархата) на территории общины. Это значит, что будет установлена охрана объектов недвижимости церковных общин УПЦ МП и введен особый режим их работы", - говорится в сообщении.

Мэр Броваров добавил, что под запретом будут проведение собраний, митингов, шествий и всех других массовых мероприятий.

Ранее городской совет Червонограда Львовской области выдвинул ультиматум местной церкви - выйти из УПЦ МП в течение двух недель.

Кроме того, решение о запрете УПЦ МП также принял горсовет Конотопа Сумской области.