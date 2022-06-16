В Хмельницкой области запретили публичное использование русскоязычного культурного продукта

В Хмельницкой области ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории области. Будет создана межведомственная комиссия для разъяснительной работы по мораторию. Об этом сообщила пресс-служба облрады.

«Областная рада своим решением ввела мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Хмельницкой области до момента полного прекращения оккупации РоSSийской Федерацией территории Украины», - говорится в сообщении.

За это решение проголосовали 56 депутатов из 58 зарегистрированных в сессионном зале во время пленарного заседания одиннадцатой сессии.

Кроме того, согласно решению рады Хмельницкая областная военная администрация создаст межведомственную рабочую группу по проведению систематической разъяснительной работы о введенном моратории. В рабочую группу войдут представители правоохранительных органов, райгосадминистраций и общественности области.

Также органам местного самоуправления области рекомендовали осуществлять контроль на соответствующих территориях громад над соблюдением моратория.