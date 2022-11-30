Світає. Росія палає: у Брянській області спалахнув резервуар з нафтопродуктами

У Росії знову спалахнула пожежа. У Брянській області загорівся резервуар з нафтопродуктами, про що заявив тамтешній губернатор Алєксандр Богомаз.

"У Суражському районі відбувається горіння резервуарів із нафтопродуктами, - на світанку написав Богомаз у себе в Telegram . - На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки. Площа пожежі становить 1800 кв. м".

За словами губернатора, повідомлення про постраждалих не надходили.

Тим часом російська пропаганда вже провела власне "розслідування" і тепер заявляє, що пожежа спалахнула внаслідок "влучення невстановленого боєприпасу". Його нібито скинули з БПЛА у резервуар із дизельним паливом, через що спалахнули одразу два резервуари.