Світає. Росія палає: у Брянській області спалахнув резервуар з нафтопродуктами
РосЗМІ вже встигли провести власне "розслідування" та заявили, що об'єкт атакував БПЛА, скинувши туди боєприпас, інформує
У Росії знову спалахнула пожежа. У Брянській області загорівся резервуар з нафтопродуктами, про що заявив тамтешній губернатор Алєксандр Богомаз.
"У Суражському районі відбувається горіння резервуарів із нафтопродуктами, - на світанку написав Богомаз
За словами губернатора, повідомлення про постраждалих не надходили.
Тим часом російська пропаганда вже провела власне "розслідування" і тепер заявляє, що пожежа спалахнула внаслідок "влучення невстановленого боєприпасу". Його нібито скинули з БПЛА у резервуар із дизельним паливом, через що спалахнули одразу два резервуари.