Світає. Росія палає: у Брянській області спалахнув резервуар з нафтопродуктами

РосЗМІ вже встигли провести власне "розслідування" та заявили, що об'єкт атакував БПЛА, скинувши туди боєприпас, інформує ZN.ua.

Світає. Росія палає: у Брянській області спалахнув резервуар з нафтопродуктами
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У Росії знову спалахнула пожежа. У Брянській області загорівся резервуар з нафтопродуктами, про що заявив тамтешній губернатор Алєксандр Богомаз.

"У Суражському районі відбувається горіння резервуарів із нафтопродуктами, - на світанку написав Богомаз у себе в Telegram. - На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки. Площа пожежі становить 1800 кв. м".

За словами губернатора, повідомлення про постраждалих не надходили.

Тим часом російська пропаганда вже провела власне "розслідування" і тепер заявляє, що пожежа спалахнула внаслідок "влучення невстановленого боєприпасу". Його нібито скинули з БПЛА у резервуар із дизельним паливом, через що спалахнули одразу два резервуари.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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