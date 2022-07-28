Окупанти перетворюють життя херсонців на пекло: у місті почалися проблеми з продуктами

В окупованому Херсоні росіяни перетворюють життя населення на пекло: у місті бракує продуктів, зростають ціни, не пропускають гуманітарну допомогу, інформує Апостроф.

Про це повідомляє "Суспільне. Херсон".

Зазначається, що на тлі закриття Антонівського мосту на херсонських ринках ціни підскочили удвічі. Люди стоять у довгих чергах за овочами. Тоді як вибір овочів - незначний, тому що херсонці розкуповують якомога більше на запас.

При цьому вартість овочів у Херсоні після підвищення нижча у порівнянні з іншими українськими містами.

Кореспонденти "Суспільного" додають, що російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення не пропустили жодної гуманітарної допомоги на окуповані території із територій, підконтрольних Україні.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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