Окупанти перетворюють життя херсонців на пекло: у місті почалися проблеми з продуктами

В окупованому Херсоні росіяни перетворюють життя населення на пекло: у місті бракує продуктів, зростають ціни, не пропускають гуманітарну допомогу, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Суспільне. Херсон".

Зазначається, що на тлі закриття Антонівського мосту на херсонських ринках ціни підскочили удвічі. Люди стоять у довгих чергах за овочами. Тоді як вибір овочів - незначний, тому що херсонці розкуповують якомога більше на запас.

При цьому вартість овочів у Херсоні після підвищення нижча у порівнянні з іншими українськими містами.

Кореспонденти "Суспільного" додають, що російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення не пропустили жодної гуманітарної допомоги на окуповані території із територій, підконтрольних Україні.