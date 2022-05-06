Обними, если Путин - ***ло: в центре Киева заметили девушку с необычным плакатом, фото

В центре украинской столицы девушка устроила оригинальную акцию - она вышла на Крещатик с табличкой "Обними, если Путин ху***ло".

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" Роман Петушков.

Украинка, которая решила объединить всех "фанатов" роSSийского диктатора, надела желто-голубой веночек и набросила на плечи украинский флаг.

Учитывая кровавую войну, которую роSSийский президент, или же точнее назвать - ху***ло, развязал в Украине, желающих обняться должно быть очень много!


Инна Погрибная, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Папа Римский назвал варварством бомбардировку Россией МариуполяПапа Римский назвал варварством бомбардировку Россией Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия Путина не выиграет войну против Украины – ШольцРоSSия Путина не выиграет войну против Украины – Шольц
Щенок Байрактар, который первым предупреждал об атаках врага, готовится к службе в полиции: фотоЩенок Байрактар, который первым предупреждал об атаках врага, готовится к службе в полиции: фото
Близкое окружение Путина желает его смерти – ГрозевБлизкое окружение Путина желает его смерти – Грозев
Пропал без вести посреди моря: отцу моряка с крейсера "Москва" пришел дикий ответ из Минобороны РФ, фотоПропал без вести посреди моря: отцу моряка с крейсера "Москва" пришел дикий ответ из Минобороны РФ, фото
Ума не хватило: под Киевом буряты с трех попыток не смогли взломать банкомат, фотофактУма не хватило: под Киевом буряты с трех попыток не смогли взломать банкомат, фотофакт
"Шрам есть": Марк Фейгин назвал возможный диагноз Путина"Шрам есть": Марк Фейгин назвал возможный диагноз Путина
Рекорд за 20 лет: Путин засекретил документы о награждении уничтоженных в Украине оккупантовРекорд за 20 лет: Путин засекретил документы о награждении уничтоженных в Украине оккупантов
Путин может пытаться одержать победу в Украине в течение года или двух — видеоПутин может пытаться одержать победу в Украине в течение года или двух — видео
Путин может заявить об аннексии временно захваченных территорий Украины 9 мая — МВДПутин может заявить об аннексии временно захваченных территорий Украины 9 мая — МВД
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Последние новости
Подгружаем последние новости