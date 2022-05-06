Обними, если Путин - ***ло: в центре Киева заметили девушку с необычным плакатом, фото

В центре украинской столицы девушка устроила оригинальную акцию - она вышла на Крещатик с табличкой "Обними, если Путин ху***ло".

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" Роман Петушков.

Украинка, которая решила объединить всех "фанатов" роSSийского диктатора, надела желто-голубой веночек и набросила на плечи украинский флаг.

Учитывая кровавую войну, которую роSSийский президент, или же точнее назвать - ху***ло, развязал в Украине, желающих обняться должно быть очень много!