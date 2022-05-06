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2022-05-06
Обними, если Путин - ***ло: в центре Киева заметили девушку с необычным плакатом, фото
В центре украинской столицы девушка устроила оригинальную акцию - она вышла на Крещатик с табличкой "Обними, если Путин ху***ло".
Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" Роман Петушков.
Украинка, которая решила объединить всех "фанатов" роSSийского диктатора, надела желто-голубой веночек и набросила на плечи украинский флаг.
Учитывая кровавую войну, которую роSSийский президент, или же точнее назвать - ху***ло, развязал в Украине, желающих обняться должно быть очень много!
Инна Погрибная, Апостроф