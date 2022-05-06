Русский мир несет смерть: украинский художник показал яркую карикатуру на "бабку с флагом"

Украинский художник Андрей Петренко нарисовал карикатуру на бабушку с советским флагом, которая, якобы, не захотела отдавать его украинским военным в обмен на продукты. Позже женщина призналась, что перепутала наших солдат с роSSийскими, однако в РоSSии ролик объяснили по-своему – женщине стали ставить памятники и посвящать рисунки, как символу "противостояния фашизму" в Украине, информирует Апостроф .

Рисунок был опубликован в Telegram-канале художника.

На карикатуре изображена женщина с черепом вместо головы и тем самым знаменитым флагом СССР в руках, окрашенным в кроваво-красный цвет. Фигура отображает тень в виде смерти с косой.

"Русский мир іде, смерть несе", - говорится в подписи к картинке.