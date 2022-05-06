РоSSийские солдаты насыпают песок в горючее, чтобы не заводились танки, – СБУ

Чтобы не умереть на войне, россияне придумывают лайфхаки.

РоSSийские солдаты насыпают песок в горючее, чтобы не заводились танки, – СБУ
Фото: КМДА

РоSSийские солдаты насыпают песок в горючее, чтобы не заводились танки.

Об этом свидетельствуют новые перехваты Службы безопасности Украины.

Чтобы не умереть на войне, россияне придумывают лайфхаки.

“Для этого нужно насыпать песка в горючее – чтобы не завелся танк. А если дадут команду наступать пешком – просто отправить рашистского командира по направлению корабля”, – говорится в сообщении.

Оккупанты делятся этими советами.

“Бойцы песок сипят в топливную систему, в танки, чтобы не идти в атаку! Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто! Он же, бл*дь, отправлял меня на танки, бл*дь, дебила кусок. Я на*ер послал просто и все…”, – говорит русский захватчик своему товарищу.

На вопрос не наказывают ли за такое поведение он отвечает – нет.

Напомним, роSSийские захватчики ломают свою технику, чтобы не воевать с украинскими бойцами.

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