У Пентагоні розповіли, коли сподіваються передати Україні обіцяні танки М1 Abrams

Ті танки, що доставлять скоро в Німеччину, не поїдуть на поле бою в Україні.

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що танки М1 Abrams, які Сполучені Штати скоро перекинуть до Німеччини, використовуватимуться виключно для навчань українських військових у Графенвері, передає «Укрінформ». За словами Райдера, ці танки відрізнятимуться від бойових, які Україні отримає окремо, інформує ZN.ua.

У Пентагоні розповіли, коли сподіваються передати Україні обіцяні танки М1 Abrams
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«Ці танки призначатимуться лише для тренувань. Це не ті оновлені танки, які згодом поїдуть в Україну», – пояснив Райдер.

Він додав, що танки для навчання українців виділяються не із запасів американської армії, а з інших місць їхнього зберігання. Це, за словами речника Пентагону, зробить швидшою підготовку українських військових та пересилання Україні бойових машин.

Райдер заявив, що бойові М1 Abrams, які українці використовуватимуть в реальних умовах бою, оснащуватимуть згідно зі специфікою бойових дій в Україні.

Речник Пентагону сподівається, що вже до кінця 2023 року Україна отримає окремі бойові одиниці М1 Abrams, а українські військові остаточно опанують ці машини.

Після 11-ого засідання у форматі «Рамштайн» голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що танки M1 Abrams американського виробництва, які Сполучені Штати планують передати Україні, можуть змінити ситуацію в зоні бойових дій на території нашої держави, якщо їх використовуватимуть разом з іншою бойовою технікою.





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