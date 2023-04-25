У Пентагоні розповіли, коли сподіваються передати Україні обіцяні танки М1 Abrams
Ті танки, що доставлять скоро в Німеччину, не поїдуть на поле бою в Україні.
Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що танки М1 Abrams, які Сполучені Штати скоро перекинуть до Німеччини, використовуватимуться виключно для навчань українських військових у Графенвері, передає «
«Ці танки призначатимуться лише для тренувань. Це не ті оновлені танки, які згодом поїдуть в Україну», – пояснив Райдер.
Він додав, що танки для навчання українців виділяються не із запасів американської армії, а з інших місць їхнього зберігання. Це, за словами речника Пентагону, зробить швидшою підготовку українських військових та пересилання Україні бойових машин.
Райдер заявив, що бойові М1 Abrams, які українці використовуватимуть в реальних умовах бою, оснащуватимуть згідно зі специфікою бойових дій в Україні.
Речник Пентагону сподівається, що вже до кінця 2023 року Україна отримає окремі бойові одиниці М1 Abrams, а українські військові остаточно опанують ці машини.
Після 11-ого засідання у форматі «Рамштайн» голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що танки M1 Abrams американського виробництва, які Сполучені Штати планують передати Україні, можуть змінити ситуацію в зоні бойових дій на території нашої держави, якщо їх використовуватимуть разом з іншою бойовою технікою.