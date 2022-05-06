"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности

6 мая у берегов острова Змеиный заметили пылающий роSSийский корабль.

По данным издания "Думская", речь идет о роSSийском фрегате проекта 11356Р типа "Буревестник", информирует Апостроф.

Журналисты отмечают, что сперва на борту прогремел взрыв, а потом фрегат загорелся. Также издание пишет, что над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит вражеская авиация, на помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда.

В то же время со вчерашнего вечера в сети писали об успешном ударе по фрегату "Адмирал Макаров", правда через некоторое время пост-первоисточник был удален.

Уже 6 мая информацию об ударе по фрегату "Адмирал Макаров" подтвердил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, фрегату "Адмирал Макаров" стало "очень плохо", "снова покарал бог моря (Нептун, - "Апостроф"), этих негодяев".

"И еще один русский военный корабль не полностью пошел, куда надо, но получил достаточно, и со временем, надеюсь, тоже пойдет, куда надо", - сказал он.

В то же время, в сводке Генштаба о потерях роSSийской армии в Украине за минувшие сутки уточнили, что враг потерял еще один корабль или катер, но о чем именно идет речь, не указали.

Вместе с тем, у острова Змеиный горит роSSийский фрегат, может речь о нем, но пока официальной информации нет.


Лена Руденко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Папа Римский назвал варварством бомбардировку Россией МариуполяПапа Римский назвал варварством бомбардировку Россией Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские защитники ликвидировали уже почти 25 тысяч оккупантов — Генштаб ВСУУкраинские защитники ликвидировали уже почти 25 тысяч оккупантов — Генштаб ВСУ
РоSSийские войска возобновили штурм "Азовстали", – ГенштабРоSSийские войска возобновили штурм "Азовстали", – Генштаб
На северо-западе Черного моря сохраняется угроза высадки роSSийского десанта — ОК "Юг"На северо-западе Черного моря сохраняется угроза высадки роSSийского десанта — ОК "Юг"
Враги снова неудачно пытались захватить Попасную, - Генштаб ВСУВраги снова неудачно пытались захватить Попасную, - Генштаб ВСУ
РоSSияне продолжают лгать о гуманитарных коридорах и разворовывать аграрные предприятия: сводка ГенштабаРоSSияне продолжают лгать о гуманитарных коридорах и разворовывать аграрные предприятия: сводка Генштаба
Враг несет потери под Харьковом и зарывается в землю на юге: сводка Генштаба ВСУ на вечер 5 маяВраг несет потери под Харьковом и зарывается в землю на юге: сводка Генштаба ВСУ на вечер 5 мая
РоSSия признала, что не может провести "парад победы" в ОРДЛО, впервые с 2014 годаРоSSия признала, что не может провести "парад победы" в ОРДЛО, впервые с 2014 года
Шарий пойман: СБУ выдали первые подробностиШарий пойман: СБУ выдали первые подробности
Украинский моряк с легендарного буксира "Яны Капу" попал в плен россиян во второй раз: подробности и фотоУкраинский моряк с легендарного буксира "Яны Капу" попал в плен россиян во второй раз: подробности и фото
При поддержке авиации противник возобновил наступление на завод "Азовсталь" в Мариуполе, – ГенштабПри поддержке авиации противник возобновил наступление на завод "Азовсталь" в Мариуполе, – Генштаб
Последние новости
Подгружаем последние новости