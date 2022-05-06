"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности

6 мая у берегов острова Змеиный заметили пылающий роSSийский корабль.

По данным издания "Думская", речь идет о роSSийском фрегате проекта 11356Р типа "Буревестник", информирует Апостроф .

Журналисты отмечают, что сперва на борту прогремел взрыв, а потом фрегат загорелся. Также издание пишет, что над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит вражеская авиация, на помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда.

В то же время со вчерашнего вечера в сети писали об успешном ударе по фрегату "Адмирал Макаров", правда через некоторое время пост-первоисточник был удален.

Уже 6 мая информацию об ударе по фрегату "Адмирал Макаров" подтвердил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, фрегату "Адмирал Макаров" стало "очень плохо", "снова покарал бог моря (Нептун, - "Апостроф"), этих негодяев".

"И еще один русский военный корабль не полностью пошел, куда надо, но получил достаточно, и со временем, надеюсь, тоже пойдет, куда надо", - сказал он.

В то же время, в сводке Генштаба о потерях роSSийской армии в Украине за минувшие сутки уточнили, что враг потерял еще один корабль или катер, но о чем именно идет речь, не указали.

Вместе с тем, у острова Змеиный горит роSSийский фрегат, может речь о нем, но пока официальной информации нет.