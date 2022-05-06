За минувшие сутки оккупанты 16 раз обстреляли Луганскую область, погибли два человека — глава ОВА

Вражеские снаряды попали в одну из последних АЗС области, информирует ZN.ua.

16 раз оккупанты открывали огонь по жилым кварталам и объектам инфраструктуры Луганской области - это половина от зафиксированного количества обстрелов, вражеские снаряды попали в одну из последних АЗС области, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

«РоSSияне целили по «Азоту», угроза возгорания промышленных цистерн предотвращена. Обстрел произведен 5 мая вечером», - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, около 18:00 вражеские снаряды попали в одну из последних АЗС в Луганской области и в расположенное рядом железнодорожное хозяйство Северодонецкого «Азота».

«Загорелись шпалы и трава на общей площади 400 м кв. Была угроза возгорания цистерн предприятия. Однако, спасателям удалось своевременно ее предупредить», - сообщил глава ОВА.

Он добавил, что оккупанты 16 раз открывали огонь по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. Это половина от зафиксированного количества обстрелов по всей области.

«Повреждены 12 домов, электроподстанция, комплекс торговых сооружений. Есть двое погибших. Еще семь домов разрушены в Рубежном, два – в Новодружеске. Есть разрушения в Лисичанске, Орехове, Горном, Попасной», - добавил Гайдай.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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