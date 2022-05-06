РоSSия не нанесет первая ядерный удар и не будет проводить мобилизацию — председатель Госдумы

РоSSия не будет проводить мобилизацию и ядерный удар со стороны РФ возможен только как ответ на соответствующее нападение. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщают роSSийские СМИ .

На вопрос о возможности мобилизации он ответил: «Нет. Нет. Я вам в эфире и без эфира это скажу».

Кроме того, Володин настойчиво убеждает, что РоSSия может нанести ядерный удар исключительно в качестве ответа на такой же тип нападения.

«Что касается РоSSийской Федерации, вы знаете, у нас это заложено только как возможность ответа на нанесенный удар… У нас это только ответ, это только в рамках обороны, если нанесут — мы ответим», — сказал он.

Не обошел глава Госдумы и любимую в РФ тему «референдумов». Но на этот раз он намекнул, что такие референдумы должны пройти на Западной Украине.

Он заявил, что в 2014 году Крым «отсоединился от Украины», а так называемые «ДНР» и «ЛНР» якобы «приняли решение выйти из состава Украины и стать самостоятельными».