РоSSия не нанесет первая ядерный удар и не будет проводить мобилизацию — председатель Госдумы

РоSSия уже заявляла прямо перед нападением, что война с Украиной невозможна, информирует ZN.ua.

РоSSия не нанесет первая ядерный удар и не будет проводить мобилизацию — председатель Госдумы

РоSSия не будет проводить мобилизацию и ядерный удар со стороны РФ возможен только как ответ на соответствующее нападение. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщают роSSийские СМИ.

На вопрос о возможности мобилизации он ответил: «Нет. Нет. Я вам в эфире и без эфира это скажу».

Кроме того, Володин настойчиво убеждает, что РоSSия может нанести ядерный удар исключительно в качестве ответа на такой же тип нападения.

«Что касается РоSSийской Федерации, вы знаете, у нас это заложено только как возможность ответа на нанесенный удар… У нас это только ответ, это только в рамках обороны, если нанесут — мы ответим», — сказал он.

Не обошел глава Госдумы и любимую в РФ тему «референдумов». Но на этот раз он намекнул, что такие референдумы должны пройти на Западной Украине.

Он заявил, что в 2014 году Крым «отсоединился от Украины», а так называемые «ДНР» и «ЛНР» якобы «приняли решение выйти из состава Украины и стать самостоятельными».

«Вы видите сегодня процессы, которые происходят на западной части Украины, много людей получили паспорта граждан Польши, Венгрии, карту поляка. Какие они решения примут? Может быть, тоже захотят жить в составе других государств, а не в Украине? Потому что здесь этот вопрос уже лежит в плоскости принятия решения людей», — сказал Володин.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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