Елена Зеленская к странам Запада: детское питание не нужно, если дети умрут, нам нужно тяжелое оружие

Украине нужно западное оружие, чтобы украинские беженцы могли вернуться домой и восстановить экономику страны. Об этом говорится в обращении супруги президента Владимира Зеленского – первой леди Елены Зеленской, к странам Запада, которое опубликовал ресурс ITV .

Она поблагодарила партнеров за гуманитарную помощь и за то, что приютили миллионы вынужденных переселенцев, которые убежали от полномасштабного вторжения РоSSии, но подчеркнула, что все эти меры могут оказаться напрасными, если Украина себя не защитит.

"Детское питание будет ненужным, если дети умрут. Пеленки – было бы хорошо, если бы мамы могли поменять их не в подвалах. Нам нужно оружие", – говорится в частности в обращении.

"Поэтому мы призываем не останавливаться, ускорить темпы обеспечения тяжелым вооружением", – добавила Зеленская.

В своем обращении она упомянула о "решительной позиции правительства Великобритании".

"От Бориса Джонсона мы получаем абсолютное понимание не только на словах, но и в срочной помощи оружием", - отметила первая леди Украины.

Елена Зеленская призвала союзников "не останавливаться и ускорить" темпы обеспечения Вооруженных сил Украины тяжелым вооружением.

Напомним, в конце апреля Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что партнеры по-прежнему поставляют в страну недостаточно тяжелого вооружения.