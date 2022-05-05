РоSSия признала, что не может провести "парад победы" в ОРДЛО, впервые с 2014 года

Похоже, что для проведения парада в ОРДЛО отсутствует как техника, так и люди, информирует ZN.ua.

РоSSия признала, что не может провести
© Facebook/Елена Блоха

Парада в честь Дня победы в оккупированных Донецке и Луганске в этом году не будет, впервые с 2014 года, когда эти территории были захвачены роSSийскими военизированными отрядами. О том, что такое решение вынужденное, сообщает роSSийское информагентство ТАСС со ссылкой на первого замглавы администрации президента РФ.

"Да, пока в это 9 мая невозможно провести шествие "Бессмертного полка" или парад Победы в Донецке или Луганске, но это время придет и придет скоро. И парады Победы пройдут по улицам городов Донбасса, и "Бессмертный полк" пройдет по улицам городов Донбасса", - сказал представитель Кремля.

Ранее в роSSийских СМИ прошло сообщение о том, что парад будет отменен якобы из-за угрозы обстрела.

Но о том, что такая причина, как возможные обстрелы, оккупантов не останавливает, свидетельствует их намерение провести парад в поселке Михайловка Запорожской области, которое сейчас захвачено роSSийскими войсками.

"День Победы впервые за последние годы отметят в поселке Михайловка Запорожской области Украины, сейчас его готовят к празднику. Также там пройдет шествие Бессмертного полка", - говорится 5 мая в сообщении ТАСС.

Вероятной причиной невозможности провести в ОРДЛО парад, по всей видимости, является то, что для его проведения отсутствует как техника, так и человеческий ресурс. РоSSия хочет "мобилизовать" в свою армию до 70 тысяч жителей ОРДЛО.

Как известно, оккупационные власти уже отменили даже медосмотры "призывников" в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Официальное объяснение: "в связи с нехваткой специалистов".

К тому же РоSSия в ОРДЛО начала мобилизацию лиц, не подлежащих призыву. В частности, это касается и сотрудников так называемых "стратегических предприятий", которым первоначально гарантировали "бронь".

Чтобы набрать больше людей, оккупанты подняли призывной возраст с 55 до 65 лет. Активно привлекают студентов.

Оккупанты мобилизуют даже детей из так называемых "патриотических клубов" в "Л/ДНР".

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что потери роSSийского врага заставляют его проводить скрытую мобилизацию.

По материалам: ТАСС /

Лия Ильченко, ZN.ua

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