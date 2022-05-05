Войска РФ снова обстреляли Луганскую область, пять погибших — глава ОВА

Это не окончательные данные, потому что в Попасной и Горной громаде дома горят один за другим, информирует ZN.ua.

Оккупационные войска снова обстреляли Луганскую область, обнаружено пять тел местных жителей – жертв роSSийских обстрелов, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Найдены тела еще пяти луганчан, погибших от роSSийского вторжения. Семь мощных артиллерийских обстрелов россияне направили на Северодонецк, еще семь – на Попаснянскую и Горную громады, четыре на Лисичанск. Все это только за 4 мая. 24 разрушительных атаки нанес враг по мирным домам жителей области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаружены и идентифицированы тела пяти погибших. Двое из них – мужчины из Новоивановки, попавшие под роSSийский обстрел вечером 3 мая. Уже утром погибли мужчина из Тошковки и женщина из Воеводовки, днем ??мужчина из Попасной.

По словам главы ОВА, это не окончательные данные, потому что в Попасной и Горной громаде дома горят один за другим.

«Так, только в Горном уничтожено или повреждено не менее восьми домов, три – в Камышевасе, четыре – в Северодонецке, четыре – в Лисичанске и по меньшей мере четыре в Новодружеске. Также в Северодонецке в городе занялась хвойная подстилка», - говорится в сообщении.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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