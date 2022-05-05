Ракетные обстрелы россиян не остановили поставки помощи в Украину — Пентагон

Несмотря на регулярные обстрелы войск РФ , страны-партнеры продолжают стабильно осуществлять доставку грузов с помощью в Украину. Об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби в очередном брифинге.

По словам представителя министерства обороны США , ракетные удары россиян не станут препятствием для доставки необходимых вооружений в Украину.

«Они пытались разрушить то, что, по нашему мнению, является критически важными инфраструктурными объектами на западе Украины, в том числе объекты электроснабжения, транспортные узлы и т.д. Мы считаем, что это были попытки подорвать способность Украины обновить свои силы», - сказал Кирби.

Представитель Пентагона отметил, что россиянам не удалось претворить в жизнь свой замысел и союзники Украины будут продолжать беспрепятственно направлять помощь, поскольку «имеют много способов для транспортировки грузов».