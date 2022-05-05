Нидерланды будут помогать Украине привлечь к ответственности роSSийских палачей

Зеленский и Рютте обсудили ход войны и обозначили направление помощи Украине, информирует ZN.ua.

Нидерланды будут помогать Украине привлечь к ответственности роSSийских палачей
© Офис президента

Украина и Нидерланды планируют сотрудничать по привлечению к ответственности роSSийских военных преступников. Об этом говорили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает Twitter Зеленского.

Президент Украины сообщил, что во время телефонного разговора с главой правительства Нидерландов поднял тему «дипломатических вопросов, представляющих общий интерес» для двух стран.

Підтримую постійний діалог з Прем'єр-міністром ?? @MinPres. Розповів йому про перебіг бойових дій, обговорили шляхи притягнення до відповідальності воєнних злочинців та дипломатичні питання, які становлять спільний інтерес.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2022

Рютте в Twitter отметил, что Нидерланды направляют в Украину следственно-криминалистическую группу, которая будет собирать доказательства преступлений роSSийских военных преступников на украинской территории.

Также премьер Нидерландов отметил, что оценивает возможность присоединиться к ряду европейских стран (Бельгия, Великобритания, Германия) в процессе снабжения для Вооруженных сил Украины тяжелого вооружения.

Кроме того, Марк Рютте заверил, что Нидерланды продолжат поддерживать борьбу Украины за защиту демократии и суверенитета в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

?: Just spoke with President @ZelenskyyUa and praised Ukraine’s steadfastness in the battle for Donbas. The Netherlands will continue to support Ukraine’s fight to defend democracy and sovereignty, in the short and long term. (1/2)

— Mark Rutte (@MinPres) May 4, 2022


Дубенко Вадим, ZN.ua

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