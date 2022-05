Нидерланды будут помогать Украине привлечь к ответственности роSSийских палачей

Украина и Нидерланды планируют сотрудничать по привлечению к ответственности роSSийских военных преступников. Об этом говорили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает Twitter Зеленского.

Президент Украины сообщил, что во время телефонного разговора с главой правительства Нидерландов поднял тему «дипломатических вопросов, представляющих общий интерес» для двух стран.

Рютте в Twitter отметил, что Нидерланды направляют в Украину следственно-криминалистическую группу, которая будет собирать доказательства преступлений роSSийских военных преступников на украинской территории.

Также премьер Нидерландов отметил, что оценивает возможность присоединиться к ряду европейских стран (Бельгия, Великобритания, Германия) в процессе снабжения для Вооруженных сил Украины тяжелого вооружения.

Кроме того, Марк Рютте заверил, что Нидерланды продолжат поддерживать борьбу Украины за защиту демократии и суверенитета в краткосрочной и долгосрочной перспективе.