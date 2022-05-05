Великобритания поможет Финляндии в случае нападения РоSSии — BBC
Министр обороны Бен Уоллес подчеркнул, что для этого Финляндии не обязательно быть членом НАТО, информирует
Великобритания выразила готовность помочь Финляндии в случае вооруженной агрессии со стороны РоSSийской Федерации. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес во время визита в Хельсинки.
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«Невозможно, чтобы Британия не поддержала Финляндию или Швецию, если на них когда-нибудь будет совершено нападение. И это совершенно не зависит от наличия какого-либо крупного официального соглашения. Мы являемся европейскими странами и имеем те же ценности, а также глубокую, длинную историю», - сказал Уоллес.
Министр обороны Британии и представители финских властей не обошли тему потенциального вступления Финляндии в НАТО. Премьер-министр Санна Марин заявила, что ключевой позицией официального Хельсинки будет скорейший процесс присоединения страны к Альянсу.