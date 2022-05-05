Великобритания поможет Финляндии в случае нападения РоSSии — BBC

Великобритания выразила готовность помочь Финляндии в случае вооруженной агрессии со стороны РоSSийской Федерации. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес во время визита в Хельсинки.

Как сообщает BBC , представитель Британии отметил, что Финляндии и Швеции не обязательно быть членами НАТО для того, чтобы рассчитывать на помощь со стороны союзника, если она понадобится.

«Невозможно, чтобы Британия не поддержала Финляндию или Швецию, если на них когда-нибудь будет совершено нападение. И это совершенно не зависит от наличия какого-либо крупного официального соглашения. Мы являемся европейскими странами и имеем те же ценности, а также глубокую, длинную историю», - сказал Уоллес.

Министр обороны Британии и представители финских властей не обошли тему потенциального вступления Финляндии в НАТО. Премьер-министр Санна Марин заявила, что ключевой позицией официального Хельсинки будет скорейший процесс присоединения страны к Альянсу.