Штайнмайер хочет лично пообщаться с Зеленским

Глава ФРГ заявил о поддержке Украины и попросил о разговоре с президентом Украины «если это возможно», информирует ZN.ua.

Штайнмайер хочет лично пообщаться с Зеленским
© Офис президента

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что хочет пообщаться лично с президентом Украины Владимиром Зеленским и обещает, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Об этом он заявил в Бухаресте после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, сообщает немецкое издание Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Мы, немцы, всем сердцем поддерживаем Украину», — заявил Штайнмайер.

Он также отметил, что хотел бы лично выразить свою поддержку и обменяться мнениями с Зеленским, «если это возможно».


Дубенко Вадим, ZN.ua

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