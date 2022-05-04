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2022-05-04
Штайнмайер хочет лично пообщаться с Зеленским
Глава ФРГ заявил о поддержке Украины и попросил о разговоре с президентом Украины «если это возможно», информирует
© Офис президента
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что хочет пообщаться лично с президентом Украины Владимиром Зеленским и обещает, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Об этом он заявил в Бухаресте после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом,
«Мы, немцы, всем сердцем поддерживаем Украину», — заявил Штайнмайер.
Он также отметил, что хотел бы лично выразить свою поддержку и обменяться мнениями с Зеленским, «если это возможно».
Дубенко Вадим, ZN.ua