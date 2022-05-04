Штайнмайер хочет лично пообщаться с Зеленским

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что хочет пообщаться лично с президентом Украины Владимиром Зеленским и обещает, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Об этом он заявил в Бухаресте после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, сообщает немецкое издание Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Мы, немцы, всем сердцем поддерживаем Украину», — заявил Штайнмайер.

Он также отметил, что хотел бы лично выразить свою поддержку и обменяться мнениями с Зеленским, «если это возможно».