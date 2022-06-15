В столичном регионе кадровый кризис, людей просят возвращаться домой

Региону хотят придать новый толчок развитию на уровне мировых стандартов, информирует ZN.ua.

В столичном регионе кадровый кризис, людей просят возвращаться домой
© depositphotos.com

Значительный отток кадров из Киевщины оказывает сильное влияние на экономику, и одной из основных задач в столичном регионе сейчас является возвращение жильцов в свои дома. Об этом заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Сейчас (одной из основных – ред.) задач является возвращение жильцов в свои дома. Значительный отток кадров из Киевщины сильно влияет на экономику. И областная, и местная власть должна действовать совместно и слаженно. Только таким образом мы вернем людей и будем восстанавливать жизнь нашего региона", - проинформировал Кулеба.

С другой стороны, по его словам, в Киевской области в результате разрушений и других причин прекратили свою деятельность почти 4,5 тыс. субъектов хозяйствования. Около 90% предприятий уже возобновили свою работу, но не в полную мощность.

При этом даже при таких оборотах, например, фермеры, которые уже собрали урожай этого года, имеют проблемы с его реализацией.

"Фермеры уже собрали урожай этого года, и он нуждается в реализации. Проблема с реализацией урожая, к сожалению, есть не только в Киевской области, но и по всей Украине. Что также может повлиять на следующий посевной год. Работаем над решением этого вопроса", - отметил глава области.

Он также констатировал, что в области в ходе боевых действий поврежден частный жилищный фонд. Около 5000 жилых объектов на Киевщине разрушены.

"Наша главная задача сегодня – отстроить жилье и все разрушенные инфраструктурные объекты Киевщины, чтобы люди могли вернуться домой. Однако, мы должны сделать это не просто быстро, а предоставить новый толчок развитию на уровне мировых стандартов", - сказал Кулеба.

Глава Киевской ОВА заявил, что во вторник он находился на выезде в Обуховском районе столичной области. Здесь представители власти провели совещание с главами тергромад, а также проговорили восстановление инфраструктуры, подготовку к зиме, нужды и учет внутренне перемещенных лиц. По убеждению Кулебы, это один из тех регионов, который включился в работу и может стать надежным тылом всей Киевской области.

"Местные власти должны общаться с жителями, с каждым человеком, заходить в каждый дом отдельно. Такие задачи у нас перед общинами, перед РГА", - заявил Кулеба.

Напомним, о кадровом кризисе в Украине начали говорить еще до войны.

Времена, когда на украинском рынке труда заправлял баллом работодатель, уже проходят. Учитывая большой отток специалистов за границу и глобальную конкуренцию за трудовые ресурсы и трудовую миграцию украинцев в более экономически развитые страны, центр тяготения перемещается в сторону оставшихся специалистов. О реальных причинах диспропорции на украинском рынке труда читайте в материале Надежды Гоцуенко - "Вакансии: новые рабочие места за счет трудовых мигрантов" .

По материалам: Киевская ОВА/Алексей Кулеба /

Лия Ильченко, ZN.ua





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