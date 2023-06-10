Росіяни знову обстрілювали Херсон під час евакуації: поранено кількох людей

Серед постраждалих є і неповнолітня дівчина.

Після обстрілу міста Херсон удень 9 червня окупаційні війська Росії повторно вдарили по населеному пункту ввечері. У цей час там продовжувалася евакуація постраждалих внаслідок масштабного підтоплення, яке виникло після підриву ворогом Каховської ГЕС, повідомив Офіс генерального прокурора України в Telegram , інформує ZN.ua .

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"За даними слідства, 9 червня 2023 року близько 17:40 під час проведення евакуаційних заходів російські військові вкотре обстріляли обласний центр. Внаслідок цього травмовано троє людей, серед яких неповнолітня дівчина. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури", – розповіли в ОГП.

Правоохоронні органи в Херсонській області вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення росіянами законів і звичаїв війни.

Як уточнили в ДСНС, під ворожі атаки по Херсону в п’ятницю знову потрапили й підрозділи рятувальників. На щастя, обійшлося без постраждалих, але агресор пошкодив техніку.

"Внаслідок цього обстрілу була пошкоджена техніка, за допомогою якої наші хлопці рятували тих, хто не міг самостійно вибратися з пастки, яку влаштували росіяни. Пошкоджень зазнали болотохід "Богун", медичний автомобіль Renault Trafic та Спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль середнього класу (САРМ-С)", – йдеться в повідомленні.

Попередньої доби армія РФ понад сорок разів обстріляла Херсонщину, у тому числі Херсон. Окупанти застосували все – від мінометів до авіації. Як наслідок загинули дві людини та ще 17 отримали поранення.

Через підрив росіянами Каховської ГЕС, зокрема, опинилися під водою 600 квадратних кілометрів Херсонської області, з них 32% – правобережжя та 68% – лівий берег. На Херсонщині та Миколаївщині внаслідок підтоплення загинули щонайменше п’ять людей, ще 13 громадян вважаються зниклими безвісти. Лише 9 червня почала спостерігатися тенденція до зниження рівня води в зоні підтоплення.