Шмигаль закликав міжнародні організації врятувати людей із затоплених окупованих територій

На лівому березі Херсонщини, у тимчасовій окупації, люди кинуті росіянами напризволяще.

Прем’єр-мінстр України Денис Шмигаль звернувся до керівництва ООН , Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій щодо підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує ZN.ua .

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За його словами, внаслідок цього жахливого теракту затоплені десятки населених пунктів. Українська влада організувала евакуацію із контрольованої нею території Херсонщини. Однак на лівому березі, у тимчасовій окупації, люди кинуті росіянами напризволяще: сотні будинків буквально зникли під водою, люди вимушені власними силами залишати затоплені домівки, а хто не здатний — опинився у пастці стихії.

«Міжнародні гуманітарні організації мають негайно втрутитися. Ми закликаємо взяти на себе евакуацію людей з окупованих росіянами територій Херсонщини. Маємо врятувати життя людей, яких окупанти прирекли на смерть», — наголосив Шмигаль.

Президент України Володимир Зеленський також розкритикував реакцію на підрив ГЕС міжнародних організацій, які мали б опікуватись життями людей.