Шмигаль закликав міжнародні організації врятувати людей із затоплених окупованих територій
На лівому березі Херсонщини, у тимчасовій окупації, люди кинуті росіянами напризволяще.
Прем’єр-мінстр України Денис Шмигаль звернувся до керівництва ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій щодо підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС. Про це він
За його словами, внаслідок цього жахливого теракту затоплені десятки населених пунктів. Українська влада організувала евакуацію із контрольованої нею території Херсонщини. Однак на лівому березі, у тимчасовій окупації, люди кинуті росіянами напризволяще: сотні будинків буквально зникли під водою, люди вимушені власними силами залишати затоплені домівки, а хто не здатний — опинився у пастці стихії.
«Міжнародні гуманітарні організації мають негайно втрутитися. Ми закликаємо взяти на себе евакуацію людей з окупованих росіянами територій Херсонщини. Маємо врятувати життя людей, яких окупанти прирекли на смерть», — наголосив Шмигаль.
Президент України Володимир Зеленський також розкритикував реакцію на підрив ГЕС міжнародних організацій, які мали б опікуватись життями людей.