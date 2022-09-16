Єлизавета II померла: дочка королеви розповіла про останній день життя Її Величності

8 вересня весь світ вразила новина про смерть королеви Англії – Єлизаветі II було 96 років. На момент своєї смерті вона перебувала у Шотландії – у замку Балморал вона щорічно проводила відпустку у серпні-вересні.

Дочка Єлизавети II розповіла про останній день життя королеви Англії

У Мережі з'явилося повідомлення, що Її Величності стало погано і всі родичі прямують до Шотландії, щоб побачити королеву. Насправді вдень королева вже померла, і не всім її дітям та онукам удалося встигнути приїхати вчасно.

Відомо, що поруч із Єлизаветою II поряд була її єдина дочка принцеса Анна. Вона розповіла, що провела з матір'ю останню добу її життя, і для неї було честю проводити її в останній шлях.

Дочка Єлизавети II розповіла про останній день життя королеви Англії

Дочка Єлизавети II розповіла про останній день життя королеви Англії
В офіційному акаунті королівської сім'ї в соціальних мережах опублікували офіційне прощальне послання принцеси Анни своєї матері:

"Для мене було честю і привілеєм супроводжувати її в останній шлях. Я засвідчила любов і повагу, які багато хто виявляє в ці дні, і в той же час мене надихнуло і наповнило смиренністю. У всіх нас залишаться унікальні спогади. Я дякую всім і кожному, хто поділяє почуття втрати”.

Дочка Єлизавети II розповіла про останній день життя королеви Англії

Після багатоступеневої прощальної церемонії королеву Єлизавету II поховають у понеділок, 10 вересня. На церемонію прибудуть члени королівської родини Великобританії та світу, а також багато світових лідерів.

Дочка Єлизавети II розповіла про останній день життя королеви Англії

Нагадаємо, стало відомо, хто приїде на похорон Єлизавети II: Зеленський не зможе, а Путіна та Лукашенка не запрошували.


Анастасия Березовская, Тудей





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