РоSSийский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии
Инцидент произошел на сухопутной границе с РФ рядом с Карельским перешейком.
Сегодня, 4 мая, роSSийский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии на юге страны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Yle, а также на Министерство обороны Финляндии.
Инцидент произошел около 10:40 в районе населенных пунктов Парикка и Кесялахти – на сухопутной границе с РФ рядом с Карельским перешейком.
Вертолет Mi-17 залетел вглубь территории на 4-4,5 км. Пограничная служба начала расследование.
Это уже второй подобный случай за 2022 год. Предыдущий произошел 8 апреля в районе Порвоо, но тогда речь шла о пассажирском борте в государственной собственности РФ.
Напомним, РоSSия начала запугивать Финляндию из-за намерения подать заявку на вступление в НАТО.