РоSSийский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии

Инцидент произошел на сухопутной границе с РФ рядом с Карельским перешейком.

РоSSийский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии
Фото: aliexpress.com

Сегодня, 4 мая, роSSийский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии на юге страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Yle, а также на Министерство обороны Финляндии.

Инцидент произошел около 10:40 в районе населенных пунктов Парикка и Кесялахти – на сухопутной границе с РФ рядом с Карельским перешейком.

Вертолет Mi-17 залетел вглубь территории на 4-4,5 км. Пограничная служба начала расследование.

Это уже второй подобный случай за 2022 год. Предыдущий произошел 8 апреля в районе Порвоо, но тогда речь шла о пассажирском борте в государственной собственности РФ.

Напомним, РоSSия начала запугивать Финляндию из-за намерения подать заявку на вступление в НАТО.

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