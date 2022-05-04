Инцидент произошел на сухопутной границе с РФ рядом с Карельским перешейком.

Сегодня, 4 мая, роSSийский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии на юге страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Yle, а также на Министерство обороны Финляндии.

Инцидент произошел около 10:40 в районе населенных пунктов Парикка и Кесялахти – на сухопутной границе с РФ рядом с Карельским перешейком.

Вертолет Mi-17 залетел вглубь территории на 4-4,5 км. Пограничная служба начала расследование.

Это уже второй подобный случай за 2022 год. Предыдущий произошел 8 апреля в районе Порвоо, но тогда речь шла о пассажирском борте в государственной собственности РФ .

Напомним, РоSSия начала запугивать Финляндию из-за намерения подать заявку на вступление в НАТО.