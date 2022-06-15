Словакия планирует предоставить Украине вертолеты, а еще три страны — артиллерию
Также Германия может передать нашему государству три РСЗО, информирует
Словакия собирается передать Украине военные вертолеты и ракетные боеприпасы, а Канада, Польша и Нидерланды – дополнительную артиллерию. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин после третьей встречи контактной группы формата "Рамштайн" в Брюсселе, пишет
"Я бы хотел поблагодарить Словакию, которая объявила о значительном пожертвовании вертолетов серии "Ми" и крайне необходимых ракетных боеприпасов", — сказал Остин.
По словам главы Пентагона, участники встречи также обсудили новые поставки Украине артиллерии от ряда стран, в частности, Канады, Польши и Нидерландов.
"Это ключевые инвестиции и возможности Украины для ведения огня на большом расстоянии, и они будут решающими для усилий Украины в отражении наступления РоSSии на Донбассе", — подчеркнул министр обороны США.