Словакия планирует предоставить Украине вертолеты, а еще три страны — артиллерию

Словакия собирается передать Украине военные вертолеты и ракетные боеприпасы, а Канада, Польша и Нидерланды – дополнительную артиллерию. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин после третьей встречи контактной группы формата "Рамштайн" в Брюсселе, пишет "Европейская правда" .

"Я бы хотел поблагодарить Словакию, которая объявила о значительном пожертвовании вертолетов серии "Ми" и крайне необходимых ракетных боеприпасов", — сказал Остин.

По словам главы Пентагона, участники встречи также обсудили новые поставки Украине артиллерии от ряда стран, в частности, Канады, Польши и Нидерландов.