Нападение РФ на Польшу и страны Балтии очень вероятно – экс-управляющий Бюро нацбезопасности РП

В то же время стратегические возможности РФ снизятся, страна выйдет из войны в Украине явно ослабленной, информирует ZN.ua.

Нападение РФ на Польшу и страны Балтии очень вероятно – экс-управляющий Бюро нацбезопасности РП
РоSSийская армия опирается на устаревшее, советское или постсоветское оборудование
© Минобороны РФ

РоSSия проиграла войну на политическом и стратегическом уровне, но сценарий нападения все еще возможен как для Украины, так и для стран Балтии, Польши и всего Запада. Если Путин увидит, что его доктрина эскалации эффективна, через несколько лет может продвинуться дальше, например, в Сувальский коридор, заявил бывший руководитель Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей, передает его слова польское издание Onet.

Упомянутая локация – это геополитический термин, присутствующий в терминологии НАТО, что означает территорию вокруг Сувалок, соединяющую балтийские страны с Польшей и другими странами НАТО. Он вместе с тем отделяет от западных стран пограничную Калининградскую область РФ и Беларусь.

В то же время, Козей не сомневается, что РоSSия выйдет из войны в Украине явно ослабленной:

“Ее стратегические возможности снизятся, позиции на международной арене значительно ухудшатся, а уровень жизни россиян значительно упадет. В этом смысле можно сказать, что РоSSия проиграет эту войну», – передает слова военного издания.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
Блок рекламы


Похожие новости
Анатолий Якименко считает, что страны Балтии в случае нападения россии могут рассчитывать на поддержку УкраиныАнатолий Якименко считает, что страны Балтии в случае нападения россии могут рассчитывать на поддержку Украины
Зеленский поручил проверить готовность 4 областей к вероятному вторжению из Беларуси — ДаниловЗеленский поручил проверить готовность 4 областей к вероятному вторжению из Беларуси — Данилов
Советник министра МВД Ростислав Смирнов оценил вероятность вторжения войск БеларусиСоветник министра МВД Ростислав Смирнов оценил вероятность вторжения войск Беларуси
Жданов отчетливо пояснил, почему оружие по ленд-лизу идет так медленно: "Это будет очень затратно"Жданов отчетливо пояснил, почему оружие по ленд-лизу идет так медленно: "Это будет очень затратно"
"Очень боится путина": эксперт объяснил, почему Украина не может рассчитывать на помощь Германии"Очень боится путина": эксперт объяснил, почему Украина не может рассчитывать на помощь Германии
Словакия планирует предоставить Украине вертолеты, а еще три страны — артиллериюСловакия планирует предоставить Украине вертолеты, а еще три страны — артиллерию
Если Украина не остановит войска РФ, то они придут в Польшу – РезниковЕсли Украина не остановит войска РФ, то они придут в Польшу – Резников
Безвиз для украинцев: какие страны продлили сроки пребывания в ЕСБезвиз для украинцев: какие страны продлили сроки пребывания в ЕС
Потенциальный конкурент: почему некоторые страны Европы боятся членства Украины в ЕСПотенциальный конкурент: почему некоторые страны Европы боятся членства Украины в ЕС
У Зеленского оценили вероятность вторжения Беларуси в УкраинуУ Зеленского оценили вероятность вторжения Беларуси в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости