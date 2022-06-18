Нападение РФ на Польшу и страны Балтии очень вероятно – экс-управляющий Бюро нацбезопасности РП

РоSSия проиграла войну на политическом и стратегическом уровне, но сценарий нападения все еще возможен как для Украины, так и для стран Балтии, Польши и всего Запада. Если Путин увидит, что его доктрина эскалации эффективна, через несколько лет может продвинуться дальше, например, в Сувальский коридор, заявил бывший руководитель Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей, передает его слова польское издание Onet.

Упомянутая локация – это геополитический термин, присутствующий в терминологии НАТО, что означает территорию вокруг Сувалок, соединяющую балтийские страны с Польшей и другими странами НАТО. Он вместе с тем отделяет от западных стран пограничную Калининградскую область РФ и Беларусь .

В то же время, Козей не сомневается, что РоSSия выйдет из войны в Украине явно ослабленной:

“Ее стратегические возможности снизятся, позиции на международной арене значительно ухудшатся, а уровень жизни россиян значительно упадет. В этом смысле можно сказать, что РоSSия проиграет эту войну», – передает слова военного издания.