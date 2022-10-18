SCMP: Сі Цзіньпін готує більш масштабні зміни в Політбюро Китаю, ніж очікувалося

Сі Цзіньпін твердо контролює процес кадрових перестановок в своїй країні. І це може призвести до більших змін, ніж очікувалося. Лідер Китаю будує нову команду для свого безпрецедентного третього терміну.

Щонайменше чотирьох членів Політбюро, а також половину членів Центрального комітету Комуністичної партії можуть замінити, - пише гонконгське видання South China Morning Post .

Остаточні результати перестановок в китайському уряді будуть опубліковані у найближчі вихідні, коли закінчиться XX з’їзд Компартії. 22 жовтня партія сформує новий ЦК, який очолить 97 мільйонів її членів. Наступного ж дня ЦК проведе першу повноцінну сесію, щоб затвердити 25 членів Політбюро і 7 членів Політбюро ЦК КПК, органу з найвищими повноваженнями в ухваленні рішень.

Видання пояснює, що в китайській політиці важливі рішення часто ухвалюються за зачиненими дверима до формальної зустрічі, яка служить приводом для комунікації і формального просування. Як і очікувалося, що Сі Цзіньпін отримає посаду лідера Компартії втретє. Він використає цю можливість, щоб привести свіжу кров на верхівку, змінивши чотирьох із семи членів Політбюро ЦК КПК, яке сам лідер Китаю очолює.