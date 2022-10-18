SCMP: Сі Цзіньпін готує більш масштабні зміни в Політбюро Китаю, ніж очікувалося

Очікується, що в неділю щонайменше чотирьох з семи членів китайського Політбюро замінять, інформує ZN.ua.

Сі Цзіньпін твердо контролює процес кадрових перестановок в своїй країні. І це може призвести до більших змін, ніж очікувалося. Лідер Китаю будує нову команду для свого безпрецедентного третього терміну.

Щонайменше чотирьох членів Політбюро, а також половину членів Центрального комітету Комуністичної партії можуть замінити, - пише гонконгське видання South China Morning Post.

Остаточні результати перестановок в китайському уряді будуть опубліковані у найближчі вихідні, коли закінчиться XX з’їзд Компартії. 22 жовтня партія сформує новий ЦК, який очолить 97 мільйонів її членів. Наступного ж дня ЦК проведе першу повноцінну сесію, щоб затвердити 25 членів Політбюро і 7 членів Політбюро ЦК КПК, органу з найвищими повноваженнями в ухваленні рішень.

Видання пояснює, що в китайській політиці важливі рішення часто ухвалюються за зачиненими дверима до формальної зустрічі, яка служить приводом для комунікації і формального просування. Як і очікувалося, що Сі Цзіньпін отримає посаду лідера Компартії втретє. Він використає цю можливість, щоб привести свіжу кров на верхівку, змінивши чотирьох із семи членів Політбюро ЦК КПК, яке сам лідер Китаю очолює.


Лесь Димань, ZN.ua





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