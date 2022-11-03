Коломойський знову відвідав Національне антикорупційне бюро

Джерела повідомляють, що олігарх приїздив на допит.

Коломойський знову відвідав Національне антикорупційне бюро
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Ігор Коломойський відвідав Національне антикорупційне бюро. Про це повідомляє УП із посиланням на джерела.

Повідомляється, що Коломойський в супроводі адвокатів прибув до НАБУ близько 14 години і провів у будівлі близько 20 хвилин.

Джерела повідомили, що олігарх прибув на допит. Наразі невідомо, у якій зі справ могли допитувати олігарха, однак раніше ZN.UA повідомляло, що справа про заволодіння майном і коштами компанії «Укрнафта» на майже 13 млрд грн нарешті зрушила з мертвої точки.

4 жовтня Коломойський вже відвідував НАБУ. Два тижні тому на допит в НАБУ приїжджав бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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