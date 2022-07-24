Американська газета The New York Times створює бюро в Києві

Очолить бюро Ендрю Крамер, який раніше працював у московському бюро, а також висвітлював війну з 2014 року

Американська газета The New York Times відкриває бюро в Києві, яке буде висвітлювати війну Росії проти України. Про це повідомили на сайті газети.

«Ми створили бюро в Києві, щоб продовжувати висвітлювати війну, яка перевернула життя мільйонів українців і відлуння пішло далеко за межами країни. Конфлікт поставив людей по всьому світу під загрозу голодної смерті, зруйнував альянси, підірвав зусилля щодо переходу на чисту енергію та кинув виклик і без того крихкому світовому порядку, заснованому на правилах», — заявили в NYT.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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