Американська газета The New York Times створює бюро в Києві

Американська газета The New York Times відкриває бюро в Києві, яке буде висвітлювати війну Росії проти України. Про це повідомили на сайті газети.

«Ми створили бюро в Києві, щоб продовжувати висвітлювати війну, яка перевернула життя мільйонів українців і відлуння пішло далеко за межами країни. Конфлікт поставив людей по всьому світу під загрозу голодної смерті, зруйнував альянси, підірвав зусилля щодо переходу на чисту енергію та кинув виклик і без того крихкому світовому порядку, заснованому на правилах», — заявили в NYT.